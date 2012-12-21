Россия пустит на свой рынок «опальные» грузинские вина и «Боржоми»

Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, Роспотребнадзор запретил ввоз на российский рынок грузинских вин и минеральной воды "Боржоми" весной 2006 года. Это произошло после обострения грузино-российских отношений, официальной причиной запрета было названо низкое качество грузинской продукции.

"Насколько я знаю, вопрос, касающийся санитарного контроля, проверки качества, допуска продукции по санитарным показателям, в политическом плане решен. Остались только чисто технические процедуры, которые требуют оформления, как и с любой другой страной. Рынок у нас для этого открыт, наверняка покупатели для грузинской продукции найдутся, от "Боржоми" мы пока не отвыкли", - сказал А.Денисов.

По теме: Роспотребнадзор снова воротит нос от украинского сыра

Представитель МИД также отметил, что никакого дополнительного мониторинга продукции из Грузии Роспотребнадзор не планирует. "Я не специалист в этой области, но я никогда не слышал о необходимости введения какого-го особого порядка и контроля. Кроме того, после присоединения к ВТО, на что, кстати, дала согласие Грузия, вступившая туда раньше, чем Россия, у нас есть порядок, который предусмотрен нашими соглашениями и обязательствами", - добавил дипломат.

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции 20 декабря заявил, что Россия выполнит свои обязательства в рамках ВТО по допуску на рынок грузинских товаров.