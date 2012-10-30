Роспотребнадзор снова воротит нос от украинского сыра

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Подчеркивается, что Роспотребнадзор продолжает контроль за качеством сыров украинских производителей, поступающих на территорию Российской Федерации.

В частности, в лабораторию «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» Роспотребнадзора поступило 714 образцов сыра производства ЧП КФ «Прометей» филиал «Менский Сыр», ООО «Гадячсыр», ЧАО «Пирятинский Сырзавод», ПАО «Дубномолоко» и ООО «Лозовской молочный завод», из которых полностью исследованы 665 образцов продукции.

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В результате, на 2 партии сыров производства ООО «Лозовской молочный завод» выданы экспертные заключения об их соответствии Федеральному закону от 12.06.2008 №88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию», данная продукция допущена к реализации населению.

В тоже время, на 15 партий сыра выданы экспертные заключения об их несоответствии требованиям данного закона.

Также в Роспотребнадзоре отмечают, что украинские лаборатории не имеют аккредитации, необходимой для самостоятельного исследования сыров, поставляемые на рынок России.

«До настоящего времени не достигнута договоренность с Министерством экономического развития и торговли Украины о проведении исследования сыров украинскими лабораториями в связи с отсутствием необходимой аккредитации, позволяющей признавать их техническую компетентность», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября Роспотребнадзор разрешил пяти украинским лабораториям проводить исследования молочной продукции для экспорта в Российскую Федерацию.

Сообщается, что проведена документарная оценка аккредитованных украинских лабораторий: Институт экогигиены и токсикологии им. Л.И. Медведя (Киев), Научно-исследовательский центр испытаний продукции ГП «Укрметртестстандарт» (Киев), Центр испытаний пищевой продукции и продовольственного сырья ГП «Черкассыстандартметрология» (Черкассы), Региональная государственная лаборатория ветеринарной медицины в Полтавской области (Полтавская область), Государственный Научно-исследовательский институт лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы Государственного комитета ветеринарной медицины Украины (Киев).

Отмечается, что указанные лаборатории аккредитованы на проведение исследований молочной продукции и имеют достаточное приборное оснащение, квалифицированных специалистов. Эти лаборатории могут проводить исследования по оценке безопасности и фальсификации сыров. На первых этапах поставок в Российскую Федерацию украинских сыров будут проводиться сличительные испытания и оценка полученных результатов.

При этом в Роспотребнадзоре уточнили, что лаборатория Института продовольственных ресурсов Национальной академии аграрных наук Украины (Киев) не предоставила документы для аккредитации.

Напомним, договоренность о проведении украинскими лабораториями проверок качества молочной продукции, которая поставляется в РФ, была достигнута в апреле в ходе переговоров министра экономического развития и торговли Украины Петра Порошенко и руководителя Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. П.Порошенко подчеркнул, что сертификаты, выдаваемые такими лабораториями, будут признаваться российской стороной. Также установлен перечень критериев, по которым будет осуществляться проверка сыров.

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины в июне направила список из шести украинских лабораторий, которые могут проводить исследования для экспорта продукции в Россию. На сегодня каждая партия продукции, произведенная на украинских молочных предприятиях, перед тем, как экспортироваться в РФ, проходит исследование в лабораториях РФ, которые выдают разрешение на экспорт.