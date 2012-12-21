СМИ: Азаров собирает Кабмин на прощание

Об этом ZN.UA сообщил источник в правительстве.

По словам источника, все и.о. министров были приглашены на внеочередное заседание в телефонном режиме. Повестка дня до их сведения не доводилась, однако, по данным ZN.UA, это будет прощальное заседание, на котором Азаров поблагодарит членов правительства за работу.

Напомним, что по информации газеты, в состав нового Кабинета министров не войдет ни один вице-премьер из прежнего правительства