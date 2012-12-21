СМИ: Азаров собирает Кабмин на прощание

09:11, 21 декабря 2012
Политика
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Премьер-министр Украины Николай Азаров назначил внеочередное заседание  Кабинета министров на 21 декабря.

Азаров хочет попрощаться с министрами

Об этом ZN.UA сообщил источник в правительстве.

По словам источника, все и.о. министров были приглашены на внеочередное заседание в телефонном режиме. Повестка дня до их сведения не доводилась, однако, по данным ZN.UA, это будет прощальное заседание, на котором Азаров поблагодарит членов правительства за работу.

Напомним, что по информации газеты,  в состав нового Кабинета министров не войдет ни  один вице-премьер из прежнего правительства

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