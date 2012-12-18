Политолог: некоторые министры имеют шанс остаться в правительстве

Как передает корреспондент УНИАН, политолог допустил, что разделение функций между вице-премьерами в новом правительстве может измениться. В.Фесенко допустил, что должность первого вице-премьера может быть предметом борьбы между разными группами. При этом не исключено, что на эту должность может вернуться, а также занять должность министра экономики секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев.

"Человек, которого могут продвигать на эту должность с другой стороны, - это Юрий Колобов (министр финансов в предыдущем правительстве - УНИАН). Обсуждается вариант с Сергеем Арбузовым, но мне кажется, что все же С.Арбузов останется на должности главы Нацбанка. Если он и пойдет в правительство, то на должность премьера и немного позднее. А вот продвинуть своего представителя, дать ему постажироваться в должности дублера - первого вице-премьера - это возможно. Потому вариант с Ю.Колобовым я бы не исключал", - подчеркнул В.Фесенко.

Политолог также отметил, что борьба может идти за должность министра чрезвычайных ситуаций, а также за должность министра обороны.

В то же время политолог допустил, что, скорее всего, министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник останется на своей должности - как демонстрация лояльности России.

"Должность одного из вице-премьеров может также быть предметом борьбы", - отметил В.Фесенко.

По его мнению, «неплохие шансы» остаться на своих должностях в правительстве имеют Николай Присяжнюк (министр аграрной политики и продовольствия – УНИАН), Раиса Богатырева (министр здравоохранения – УНИАН), Борис Колесников (вице-премьер-министр - министр инфраструктуры - УНИАН), Юрий Бойко (министр энергетики и угольной промышленности - УНИАН).