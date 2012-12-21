В «регионах» уверяют, что финансирование партии - чистое

Партию "Батькивщина" оправдано обвиняют в нарушении законодательства о финансировании избирательных кампаний партий.

Такое мнение озвучил депутат от Партии регионов Александр Стоян в эфире телеканала ТВi, комментируя расследование Генпрокуратуры о финансировании партии "Батькивщина".

"Законом запрещено использовать средства или иностранных партнеров, иностранных бизнесменов, или иностранных компаний. А то, что "Батькивщина" вкупе с Ющенко, "Нашей Украиной", залезали в чужой иностранный карман - это всем хорошо известно", - отметил он, передает Украинская правда.

"Вспомним "оранжевый" перевот 2004 года, они провели этот переворот, потратив большие миллионы денег", - возмутился Стоян.

При этом он заверил, что финансирование Партии регионов - чистое.

"Партия регионов никогда не использовала чужие деньги на избирательные кампании. Партия регионов имеет свои средства", - подчеркнул Стоян.

В свою очередь соратник Стояна по партии Владимир Зубанов в эфире 5 канала также заверил, что финансирование партии происходит за счет партийных взносов.

"Я каждый месяц отсчитываю 200 гривен. Кто-то меньше, кто-то больше", - уточнил он.