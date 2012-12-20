У Тимошенко думают, что Кузьмин перепутал «Батькивщину» с Партией регионов

"Цель этой кампании - выбить из седла Г.Немырю. Какими будут последствия этой проверки для партии "Батькивщина", мне сложно сказать. Пусть лучше Ренат Кузьмин отчитается перед обществом, кто ему организовывает поездки в Европу, - я знаю, что это делают пиарщики Партии регионов!", – заявил "Коммерсант-Украина" защитник Ю. Тимошенко народный депутат Сергей Власенко.

"Кузьмин перепутал партию "Батькивщина" с Партией регионов - это ее финансируют Ринат Ахметов, Дмитрий Фирташ и другие олигархи, которые держат свои капиталы в оффшорных зонах! А партия "Батькивщина" финансируется малым и средним бизнесом. Того, о чем говорил Кузьмин, в природе не существует, поэтому партии ничто не угрожает", - считает народный депутат от "Батькивщины" Сергей Соболев.

Представители Партии регионов также полагают, что до запрета крупнейшей оппозиционной партии дело не дойдет. "Ликвидация партии - крайняя мера, не думаю, что это произойдет с партией "Батькивщина", за которую проголосовали миллионы человек. Если эти факты будут доказаны, максимум, что произойдет, - эта информация будет предана гласности", - сказал изданию народный депутат от Партии регионов Александр Стоян.

Как сообщал УНИАН, накануне Р. Кузьмин сообщил, что Генеральная прокуратура Украины начала проверку законности финансирования избирательных кампаний Блока Юлии Тимошенко в период с 2007 по 2010 годы, поскольку есть объективные подозрения, что они финансировались иностранными оффшорными компаниями.

«Мы сегодня проводим проверку фактов финансирования кампаний БЮТ, в том числе пиар-акций, в том числе за счет средств оффшорных предприятий, счета которых были выставлены пиар-компаниями БЮТу… Те документы, которые мы получили в свое распоряжение, говорят, что избирательная кампания БЮТ финансировалась из оффшорных компаний и часть средств (порядка 100 млн долл.) была выставлена на Немырю (вице-премьер-министр в правительстве Ю.Тимошенко – УНИАН)», - сказал Р.Кузьмин, уточнив, что это финансирование длилось на протяжении нескольких лет - с 2007 по 2010 годы.

По словам Р.Кузьмина, если данная информация подтвердится, то это будет означать, что и избирательная компания БЮТ проводилась с нарушениями действующего украинского законодательства, запрещающего привлечение иностранных капиталов на спонсирование избирательных кампаний политических партий.