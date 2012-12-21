"Батькивщина" требует допросить участников закупки буровых вышек

Как передает корреспондент УНИАН, об этом пресс-конференции сообщил народный депутат из фракции “Батькивщина” Анатолий Гриценко.

По его словам, латвийская сторона уже обратилась к правоохранительным органам Украины с соответствующей просьбой.

“Батькивщина” требует от правоохранительных органов, в первую очередь от генерального прокурора Украины, обеспечить латвийским правоохранителям возможность провести допросы всех, кто был задействован в сделке с украинской стороны, чтобы они ответили перед законом”, - сказал А.Гриценко.

По его словам, если украинские правоохранители не примут соответствующих мер, то это будет расценено как факт бездеятельности, за что также предусмотрена уголовная ответственность.

А.Гриценко напомнил, что в марте 2012 года “Черноморнефтегаз”, который входят в состав Министерства топлива и угольной промышленности, закупил буровую установку с переплатой в 150 млн дол.., впоследствии была закуплена еще одна установка, за которую переплатили такую же сумму.

В свою очередью народный депутат VI созыва Остап Семерак отметил, что при расследовании этого дела латвийскими правоохранителями счета компании Highway Investment Processing, осуществлявшей поставки в Украину этих буровых установок, были арестованы. В частности, по его словам, удалось заблокировать 20% средств, которые должны были быть перечисленные после завершения процедуры закупок вышек. “Эти средства арестованы, и есть процедура, согласно которой, они должны быть возвращены в Украину”, - сказал О.Семерак.

По его словам, если украинские должностные лица, причастные к этой сделке, попытаются избежать предоставления информации латвийской стороне, то они могут быть допрошены в любой стране Шенгенской зоны во время пребывания за рубежом.

В то же время А.Гриценко и О.Семерак не смогли назвать фамилии лиц, которых хотят допросить латвийские следователи. Они объяснили это тем, что правоохранители Латвии сами будут определять перечень этих лиц, фамилии которых латвийская сторона не обязана разглашать.

По теме: Нафтогаз купит еще две плавучие буровые установки

Как сообщал УНИАН, 1 апреля 2011 года министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко заявил, что «Нафтогаз» купил в Сингапуре буровую установку для добычи нефти на Субботинском месторождении на шельфе Черного моря.

В мае 2011 года еженедельник «Зеркало недели. Украина» написал, что компания Highway Investment Processing (Великобритания) выиграла тендер «Черноморнефтегаза» на 400 млн долларов на приобретение буровой установки. Газета писала, что на мировом рынке такая же установка стоит 250 млн дол. По данным издания, участниками тендера стали две взаимосвязанные зарубежные фирмы.

Позднее официальные лица НАК «Нафтогаз Украины» утверждали, что остальная сумма (разница в цене в размере 150 млн дол.) будет израсходована на дополнительные товары и услуги.

Министр топлива и угольной промышленности Юрий Бойко назвал эту публикацию заказной.

17 октября 2011 года ОАО «Рижская судоверфь» (Латвия) стало победителем открытого тендера, проведенного ГАО «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь, АР Крым) на поставку еще одной самоподъемной плавучей буровой установки.

По теме: Тимошенко просит FATF расследовать сделки с «вышками Бойко»

8 мая 2012 года экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко подписала заявление в Международную группу по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) «о необходимости расследования фактов коррупции и отмывания денег режимом Виктора Януковича», в котором, в частности, речь шла о приобретении так называемых "вышек Бойко". Проверка, которую провели народные депутаты из фракции "БЮТ-Батькивщина", обнаружила, что в результате этой сделки из государственного бюджета было украдено, как минимум, 3,2 млрд грн, а это приблизительно 4 млн минимальных пенсий, которые установлен сегодня для украинцев, заявила Ю.Тимошенко.

27 июля 2012 года народный депутат из фракции “БЮТ-Батькивщина” О.Семерак сообщил, что Министерство внутренних дел Латвийской Республики осуществляет проверку по делу об отмывании средств, незаконно полученных украинскими чиновниками при госзакупках буровых установок. Он отметил, что отмывание денег происходило через латвийскую банковскую систему. Кроме, по словам народного депутата, в преступной схеме были задействованы граждане Латвии – фиктивные руководители подставных компаний.

Расследование было инициировано Генеральной прокуратурой Латвии после обращения О.Семерака. В письме к нему Генпрокуратура Латвии сообщила о передаче данного дела в Министерство внутренних дел, Государственную полицию, Центральную уголовную полицию для «возбуждения уголовного дела по факту отмывания полученных преступным путем средств в особо крупных размерах».