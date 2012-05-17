Тимошенко просит FATF расследовать сделки с «вышками Бойко»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщили народные депутаты Сергей Власенко и Остап Семерак (фракция «БЮТ-Батькивщина»).

«По состоянию на сегодняшний день мы подготовили, и Юлия Владимировна подписала заявление в адрес FATF о сделках с так называемыми вышками Бойка. Мы надеемся, что это заявление Юлии Владимировны позволит довести до логического завершения расследование этой сделки», - подчеркнул С.Власенко.

По его словам, проверка, которую провели народные депутаты из фракции "БЮТ-Батькивщина", выявила, что в результате этой сделки из государственного бюджета было украдено как минимум 3,2 млрд грн, а это примерно 4 млн. минимальных пенсий, которые установлены сегодня для украинцев.

В свою очередь, О.Семерак заметил, что депутатам удалось, хотя и с определенными трудностями, но вполне законно, получить всю тендерную документацию компании «Черноморнефтегаз» и оффшорной компании по закупке буровых установок.

При этом народные депутаты отметили, что в сделке задействованы оффшорные компании, которые зарегистрированы в Латвийской Республике и в Великобритании.

Таким образом, как отметили депутаты, после проверки FATF должен направить в правоохранительные органы этих стран обращения относительно принятия санкций.

Отвечая на вопросы, какие фамилии должностных лиц, которые были причастны к сделке, удалось установить, О.Семерак сказал: «Я могу назвать министра топлива и энергетики – это человек, который курирует "Черноморнефтегаз", это человек, который входит в альянс политическо-финансовой группы, так называемого «РосУкрЭнерго». В сделке, о которой мы говорим сегодня, задействован банк. У нас есть доказательства этих вещей».

В свою очередь, С.Власенко объяснил, что, насколько ему известно, за отмывание денег как в Латвии, так и в Великобритании, предусмотрена уголовная ответственность. «Следовательно, я думаю, министру будет приятно услышать, что он и в Латвийской Республике, и в Великобритании является уголовным преступником», - подчеркнул народный депутат.

Участники брифинга также заявили, что кроме незаконных тендеров на приобретение буровых установок был выявлен факт проведения еще одного тендера на приобретение четырех кораблей, во время которого, по предварительным подсчетам, из госбюджета было украдено 60-70 млн. долл.

По словам народных депутатов, соответствующие обращения для проверки указанных сделок были направлены в Генеральную прокуратуру, Контрольно-ревизионное управление, но в ответе, который поступил от указанных учреждений, отмечалось, что никаких нарушений не установлено.