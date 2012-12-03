Нафтогаз купит еще две плавучие буровые установки

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» и компания Keppel FELS Limited (Сингапур) 3 декабря подписали договор на поставку двух полупогружных плавучих морских буровых установок (ППМБУ). Об этом УНИАН сообщило Управление по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

Цена договора составляет 1 млрд 226 млн долларов США. Договор вступит в силу после выполнения сторонами согласованных условий.

Согласно условиям договора, полупогружная морская буровая установка должна быть новой, укомплектованной всем необходимым оборудованием и иметь возможность бурить скважины глубиной не менее 9000м на глубинах моря до 1000м.

По данным геологических исследований, основные запасы углеводородного сырья Черноморского бассейна находятся именно на глубине от 120м до 1000 м. На средних глубинах моря первоочередными объектами для освоения с помощью полупогружных платформ является участок Палласа (глубина моря 450-850 м), а для геологического изучения - акватория Прикерченского шельфа, участки Скифский и Форосский. Прогнозные запасы свободного газа в пределах участка Палласа составляют около 120 млрд куб. м газа (в т.ч. украинская часть - 86 млрд куб. м), растворенного газа - 8,6 млрд куб. м (в т.ч. украинская часть - 8,2 млрд куб. м), нефти и газового конденсата - 70 млн тонн (в т.ч. украинская часть - свыше 45 млн т).

Приобретение компанией высокотехнологичного и эффективного бурового оборудования для осуществления поисково-разведочных работ и эксплуатационного бурения на мелких (до 120) и средних (от 120 м до 1000 м) глубинах является необходимым условием для наращивания собственной добычи углеводородов, уменьшения объемов закупки дорогого импортного энергоресурса и укрепления энергетической независимости нашего государства, отмечают в «Нафтогазе».

Как сообщал УНИАН, в конце сентября т. г. «Нафтогаз Украины» объявил проведение процедуры открытых торгов по приобретению двух плавучих морских буровых установок ориентировочной стоимостью 1,4 млрд долл.

На поставку претендовали: компания Rigas Kugu Buvetava (Латвия) с предложением в 1 млрд 399,6 млн долл.; компания Keppel FELS Limited (Сингапур) — 1 млрд 226 млн долл.; компания Magic Worldwide LTD (Белиз) - 1,5 млрд долл.; Aida Holding Ltd (Белиз) — 1,4 млрд долл.

16 ноября в ходе раскрытия конкурсной процедуры «Нафтогаз» выбрал компанию Keppel FELS Limited для поставки двух полупогружных плавучих буровых установок общей стоимостью 1,226 млрд долл.

Согласно тендерной документации, один из крупнейших мировых лидеров по производству буровых установок данного типа компания Keppel FELS Limited предложила наименьшую цену - 1 млрд 226 млн долл.

Приобретение буровых установок позволит компании реализовать планы по геологическому изучению акватории Прикерченского шельфа, Скифского и Форосского участков, а также площади Палласа.

Справка УНИАН. Компания Keppel FELS Limited занималась строительством СПБУ «Петр Годованец».

В 2011 году национальная энергетическая компания "Нафтогаз Украины" закупила плавучую буровую установку почти за 400 млн долл. у британской компании Highway Investment. Президент Виктор Янукович отмечал, что в будущем планируется закупка еще пяти вышек.