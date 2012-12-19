Источник: Сыну Азарова не удастся возглавить ключевой комитет

Руководство Партии регионов определило кандидатов на должности глав некоторых парламентских комитетов. О некоторых кадровых решениях партии власти ZN.UA сообщил высокопоставленный источник в ПР.

По словам источника, в частности предполагается, что комитет по вопросам финансов и банковской деятельности возглавит не сын премьер-министра, как предполагалось ранее, а глава Совета Нацбанка Игорь Прасолов.

Кроме того, комитет по вопросам налоговой и таможенной политики достанется Виталию Хомутыннику. Комитет по вопросам бюджета должен возглавить Евгений Геллер.

Комитет по вопросам по вопросам строительства, градостроительства и ЖКХ и региональной политики, который до избрания спикером возглавлял Владимир Рыбак, достанется Владимиру Вечерко.

Комитет по вопросам здравоохранения сохранит за собой Татьяна Бахтеева, а по вопросам правосудия – Сергей Кивалов.

Напомним, что на заседании 13 декабря Верховная Рада утвердила решение о перечне и количественном составе комитетов парламента нового созыва, при этом кадровый состав комитетов утвержден не был.

В соответствии с решением предполагалось, что в парламенте седьмого созыва будет 27 комитетов и одна контрольная комиссия по вопросам приватизации. В отличие от парламента предыдущего созыва, комитет по вопросам финансовой и банковской деятельности, налоговой и таможенной политики разделен на два комитета.

19 декабря председатель Верховной Рады Владимир Рыбак сообщил, что в парламенте уже достигнута договоренность о распределении почти всех комитетов.

Голосование Верховной Рады по кадровым вопросам должно состояться 25 декабря.