Источник: Сыну Азарова не удастся возглавить ключевой комитет
Комитет по вопросам финансов и банковской деятельности не достанется сыну премьер-министра, хотя ранее предполагалось, что комитет создан специально под него.
Руководство Партии регионов определило кандидатов на должности глав некоторых парламентских комитетов. О некоторых кадровых решениях партии власти ZN.UA сообщил высокопоставленный источник в ПР.
По словам источника, в частности предполагается, что комитет по вопросам финансов и банковской деятельности возглавит не сын премьер-министра, как предполагалось ранее, а глава Совета Нацбанка Игорь Прасолов.
Кроме того, комитет по вопросам налоговой и таможенной политики достанется Виталию Хомутыннику. Комитет по вопросам бюджета должен возглавить Евгений Геллер.
Комитет по вопросам по вопросам строительства, градостроительства и ЖКХ и региональной политики, который до избрания спикером возглавлял Владимир Рыбак, достанется Владимиру Вечерко.
Комитет по вопросам здравоохранения сохранит за собой Татьяна Бахтеева, а по вопросам правосудия – Сергей Кивалов.
Напомним, что на заседании 13 декабря Верховная Рада утвердила решение о перечне и количественном составе комитетов парламента нового созыва, при этом кадровый состав комитетов утвержден не был.
В соответствии с решением предполагалось, что в парламенте седьмого созыва будет 27 комитетов и одна контрольная комиссия по вопросам приватизации. В отличие от парламента предыдущего созыва, комитет по вопросам финансовой и банковской деятельности, налоговой и таможенной политики разделен на два комитета.
19 декабря председатель Верховной Рады Владимир Рыбак сообщил, что в парламенте уже достигнута договоренность о распределении почти всех комитетов.
Голосование Верховной Рады по кадровым вопросам должно состояться 25 декабря.