Регионал рассказал, когда сформируют комитеты ВР
07:11, 19 декабря 2012Политика
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Рабочие комитеты Верховной Рады будут сформированы 25-го декабря, убежден народный депутат от Партии регионов Владимир Вечерко.
Вечерко уверен, что комитеты сформируют 25 декабря. Фото с официального сайта
Об этом он заявил в эфире «5 канала».
«Задача номер один – сформировать комитеты, чтоб это был полноправный рабочий орган Верховной Рады, чтоб он приступил к работе. Пока комитеты не будут сформированы, работы не будет. Поэтому 25-го числа мы проголосуем за комитеты и начнём нормально и спокойно работать, искать компромиссы внутри парламента со всеми политическими силами которые туда пришли», - заявил Вечерко.
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