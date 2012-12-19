Регионал рассказал, когда сформируют комитеты ВР

Об этом он заявил в эфире «5 канала».

«Задача номер один – сформировать комитеты, чтоб это был полноправный рабочий орган Верховной Рады, чтоб он приступил к работе. Пока комитеты не будут сформированы, работы не будет. Поэтому 25-го числа мы проголосуем за комитеты и начнём нормально и спокойно работать, искать компромиссы внутри парламента со всеми политическими силами которые туда пришли», - заявил Вечерко.