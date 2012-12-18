В Харькове сторонники Тимошенко пикетируют суд

Как передает корреспондент УНИАН, на площади Руднева, напротив здания суда, собрались около 250 сторонников экс-премьера. Люди держат национальные флаги, флаги с символикой ВО «Батькивщина», плакаты с изображением Ю.Тимошенко, а также транспарант с надписью «Кривосуддя підкрадається до кожного. Покладімо край йому, люди» («Кривосудие подкрадывается к каждому. Положим конец ему, люди». Участники акции скандируют: «Юля!», «Юлі волю!», и призывают суд закрыть производство по делу ЕЭСУ.

Сегодня впервые заседание Киевского районного суда не пикетируют противники Ю.Тимошенко.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила в отношении экс-премьер-министра Ю.Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины. По информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 4,7 млн грн, разворовывании и покушении на разворовывание бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн грн налога на добавленную стоимость, в служебной подделке и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом разворовывания бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы укрывательства валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

Защита настаивает, что дело в отношении Ю.Тимошенко о деятельности ЕЭСУ было закрыто в 2005 году законно, и это подтвердил Верховный Суд Украины.

23 ноября Киевский райсуд Харькова перенес слушание дела в отношении Ю.Тимошенко относительно ЕЭСУ на 18 декабря.

17 декабря Государственная пенитенциарная служба Украины сообщила, что Ю.Тимошенко в 12-й раз отказалась от участия в заседании суда по делу корпорации «Единые энергетические системы Украины», ссылаясь на состояние своего здоровья.

Как сообщил защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко, на повестке в суд экс-премьер сделала «письменную отметку», в которой, в частности, написала, что считает рассмотрение дела ЕЭСУ в Киевском районном суде Харькова продолжением политических репрессий, выразила требование рассмотреть ходатайство о закрытии этого уголовного дела, а также сообщила о пребывании на стационарном лечении.