Более 40% украинцев поставили предыдущей Верховной Раде «плохо» - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты исследования общественного мнения украинцев по итогам 2012 года, проведенного компанией Research & Branding Group, которые во время пресс-конференции представил президент компании Евгений Копатько.

Он сообщил, что еще 17% оценили работу депутатов как «очень плохую».

При этом «удовлетворительной» ее считают 31% опрошенных, на «хорошо» работу парламента VI созыва оценили лишь 4% опрошенных.

Как отметил Е.Копатько, две трети опрошенных украинцев – 66% - считают, что ВР VI созыва приняла в целом больше неправильных решений, тогда как каждый десятый житель страны – 11% - считает наоборот.

На вопрос о том, чем именно запомнилась Верховная Рада VI созыва, пятая часть опрошенных назвали драки и блокирование работы парламента.

7% опрошенных вспомнили принятие закона о пенсионной реформе, 4% - закон об основах государственной языковой политики.

При этом, Е.Копатько выразил мнение, что в начале следующего года, учитывая «поляризацию парламента», в Украине еще состоятся определенные события, связанные с языковым законом. «Это будет борьба за символы, здесь никуда не денешься», - сказал он.

Кроме того, как сообщил эксперт, на вопрос, кто из народных депутатов больше всего запомнился, респонденты назвали более 90 человек. В «пятерку» лидеров вошли Арсений Яценюк, Олег Ляшко, Владимир Литвин, Михаил Чечетов и Александр Ефремов.

Также Е.Копатько отметил, что экономическое положение страны большинство опрошенных – 63% - оценивают как плохое. В то же время он заметил, что в феврале 2009 года этот показатель составлял 93%.

Исследование проводилось с 1 по 12 декабря методом личного интервью в 24 областях Украины, АР Крым, Киеве и Севастополе. Выборка составляла 2176 человек, ожидаемая средняя погрешность выборки - 2,2%.