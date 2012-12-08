МВД подтвердило задержание в Киеве грузинского милицейского чиновника

Как сообщил УНИАН информированный источник в МВД, О.Мельников был задержан вчера, 7 декабря, в 16.00 во исполнение решения грузинского суда и доставлен в Дарницкое райуправление столичной милиции.

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Как сообщал УНИАН, сегодня грузинские СМИ сообщили, что в Киеве задержан бывший высокопоставленный чиновник МВД Грузии О.Мельников, объявленный грузинской стороной в международный розыск по обвинению в превышении должностных полномочий.

О.Мельникову и другим трем бывшим должностным лицами МВД Грузии 4 декабря 2012 года была избрана мера пресечения в виде заключения. По решению судьи, предварительный судебный процесс по делам разыскиваемых назначен на 16 января 2013 года.