В Киеве задержан бывший высокопоставленный чиновник МВД Грузии

Об этом сообщает грузинское информационное агентство «ИнтерпрессНьюс».

Вчера Главная прокуратура обратилась в Департамент конституционной безопасности (ДКБ) МВД с постановлением об объявлении в розыск бывших высокопоставленных чиновников Даты Ахалая, Сосо Топуридзе, Геронтия Алания и О.Мельникова.

4 декабря 2012 года им была избрана мера пресечения в виде заключения. Все разыскиваемые пребывают за пределами Грузии.

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Согласно информации стороны обвинения, Д.Ахалая и С.Топуридзе покинули Грузию 5 октября 2012 года, Г.Алания – 22 октября, а О.Мельников – 2 декабря.

По решению судьи, предварительный судебный процесс по делам разыскиваемых назначен на 16 января 2013 года.

Бывшие высокопоставленные чиновники обвиняются в превышении должностных полномочий, а Д.Ахалая вменяется еще и незаконное лишение свободы.

Вместе с тем, украинские правоохранительные органы в данное время не предоставляют какую-либо информацию о задержании О.Мельникова.