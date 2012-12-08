Тягнибок говорит, что Свобода подумает о едином кандидате в президенты

Об этом он заявил сегодня во время брифинга, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, насколько «Свобода» готова поддержать предложение «Батькивщины» о выдвижении единым кандидатом в Президенты экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

О.Тягнибок заметил, что по данному поводу должны состояться переговоры «Свободы» и «Батькивщины», которых пока еще не было.

«Такие консультации у нас пока не проводилось. Мы не исключаем такого», - сказал О.Тягнибок, отвечая на уточняющий вопрос, может ли все же быть единый кандидат от оппозиции.

В то же время он также отметил, что окончательное решение будет принимать съезд «Свободы».

На вопрос, что произойдет, если оппозиционным силам не удастся договориться о едином кандидате на выборы Президента, О.Тягнибок ответил: «А если 21 декабря конец света будет?».

Он отметил, что сейчас нет никакого смысла обсуждать этот вопрос, поскольку он является преждевременным.

«Сейчас конкретно в декабре 2012 года говорить, кто будет единым кандидатом и вообще будет ли этот единый кандидат, - это преждевременно, но с нашими партнерами мы, конечно, будем консультироваться», - добавил О.Тягнибок.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря Совет Объединенной оппозиции «Батькивщины» определил и поддержал кандидатуру Ю.Тимошенко на пост Президента Украины на будущих выборах.