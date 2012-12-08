"Батькивщина" донесла вопрос о политзаключенных до Генассамблеи ООН

Об этом заявил один из лидеров Объединенной оппозиции «Батькивщина», представитель политического комитета ПАСЕ от Украины в Генассамблее ООН Сергей Соболев, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

По словам С.Соболева, в рамках сессии Генеральной ассамблеи ООН, в которой он принимает участие, состоялся Конгресс Межпарламентского союза, где на заседании политического комитета обсуждался вопрос об определении термина "политический заключенный" не только на уровне Совета Европы.

Так, по его словам, на встрече с заместителем Генсекретаря ООН Яном Элиасоном представители парламентов стран мира согласились с необходимостью безотлагательно рассмотреть вопрос четкой дефиниции "политический заключенный" не только на уровне ПАС но и на уровне высшего органа Объединенных наций.

По словам С.Соболева, заместитель Генсекретаря также заявил о начале подготовки к рассмотрению этого вопроса, «поскольку он является ключевым в вопросе защиты прав человека, верховенства права и демократии».

С.Соболев отметил, что четкое определение понятия «политический заключенный» не только на уровне ПАСЕ, но и на уровне Генассамблеи ООН, «позволит установить единые для всего мира критерии этого понятия, что будет способствовать эффективной борьбе за свободу политических заключенных».

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Как сообщалось, на последний сессий ПАСЕ была принята резолюция, в которой определены пять четких критериев понятия «политический заключенный».

Кроме того, уже на следующей сессии ПАСЕ представители украинской делегации от оппозиции, в соответствии с указанной резолюцией, будут инициировать вопрос о четком именовании политическими узниками Юлии Тимошенко, Юрия Луценко и других политзаключенных в Украине.