ПАСЕ проголосовала за определение «политический узник»

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было одобрено сегодня на сессии ПАСЕ в Страсбурге.

За резолюцию «Определение политического узника» проголосовали 100 депутатов, против - 64, воздержались - 12.

В соответствии с резолюцией, Ассамблея установила 5 критериев, согласно которым лицо, лишенное свободы, может рассматриваться как политический узник.

Среди таких критериев задержание в нарушение фундаментальных гарантий, установленных Европейской конвенцией прав человека; задержание по исключительно политическим причинам; продолжительность задержания или условия по политическим причинам более чем пропорциональны преступлению, в котором обвиняют или подозревают лицо; содержание в дискриминационных условиях по сравнению с другими по политическим мотивам; задержание в результате процесса, который был нечестным, и если окажется, что это связано с политическими мотивами власти.

Против проекта резолюции активно выступали представители России и Азербайджана.

Согласно решению, это определение не будет распространяться на лиц, осужденных за террористические преступления, если такие процессы и осуждения проходили в соответствии с национальным законодательством и Европейской конвенцией по правам человека.

ПАСЕ также призвала компетентные органы власти всех стран-членов Совета Европы пересмотреть все случаи в отношении лиц, которых называют политическими узниками, с учетом установленных в резолюции критериев.