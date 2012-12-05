Чтобы решить, как лечить Луценко, созовут коллегию врачей
Решение о лечении бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко, находящегося сейчас в стационаре Черниговской областной больницы, будет приниматься коллегиально.
Об этом УНИАН сообщил заместитель главврача Николай Колос.
По его словам, Ю.Луценко проходит обследование, по результатами которого будет назначено соответствующее лечение. Заключения обследования будет изучать специальная комиссия, созданная в управлении здравоохранения Черниговской ОГА.
"Пока заключений нет", - сказал М.Колос. По предварительным данным, врачи состояние здоровья Ю.Луценко оценивают как удовлетворительное. Хотя его жена Ирина Луценко сообщала журналистам, что муж постоянно принимает обезболивающее.
В то же время, в Управлении Государственной пенитенциарной службы в области указывают, что срок обследования и пребывания Ю.Луценко в больнице пока не известен.
Как сообщал УНИАН, вечером 3 декабря Ю.Луценко перевезли в гастроэнтерологическое отделение Черниговской областной больницы из Менской колонии.
По данным пресс-секретаря "Народной самообороны" Ларисы Сарган, "о лечении речь пока не идет, только очередное обследование".
Жена экс-министра сообщила, что состояние Ю.Луценко «очень плохое, кроме других болезней, у него есть подозрение на очень серьезное заболевание кишечника".
По сообщению ГПтС, Ю.Луценко согласился на предложение врачей о госпитализации для прохождения медицинского обследования, о чем дал соответствующее письменное согласие.