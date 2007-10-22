Ющенко и Кабмин отзывают конфликтные апрельские решения

21:21, 22 октября 2007
Политика
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Указ об отмене Указа об отмене постановления...

Виктор Ющенко на церемонии вручения наград по случаю Дня медицинского работника. Киев, 13 июняПрезидент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ “О признании утратившим силу Указа Президента Украины от 3 апреля 2007 года № 265”

Текст документа от 22 октября 2007 года размещен на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля Кабинет Министров принял постановление №595 «О неотложных мерах по обеспечению выполнения постановлений Верховной Рады Украины от 2 апреля в 2007 г. №3418–V «О предотвращении действий, представляющих угрозу конституционному правопорядку, общественному спокойствию и стабильности в Украине» и № 3421–V «О политической ситуации в Украине, связанной с объявлением Указа Президента Украины от 2 апреля 2007 г. «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины».

Этим постановлением правительство, в частности, поддержало постановление Верховной Рады о незаконности указа Президента о роспуске парламента.

Также правительство этим постановлением поручило МВД обеспечить соблюдение общественного порядка и охраны техногенно-опасных объектов и объектов жизнеобеспечения населения.

Кроме того, правительство запретило Министерству финансов выделения средств на досрочные выборы.

В тот же день Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом приостановил действие этого постановления Кабмина как не соответствующего Конституции Украины. В то же время Президент обратился в Конституционный Суд с представлением о конституционности этого постановления.

10 октября правительство на заседании приняло решение об отмене своего постановления № 595 от 3 апреля 2007 года. «Сразу после подписания указа правительство приняло постановление об обеспечении выполнения постановлений Верховной Рады. Но поскольку тот указ давно отменен, постановление правительства потеряло свою актуальность. Это техническое решение – указ умер, и постановление отменено», - сказал министр юстиции А.Лавринович.

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