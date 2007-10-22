Ющенко и Кабмин отзывают конфликтные апрельские решения

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ “О признании утратившим силу Указа Президента Украины от 3 апреля 2007 года № 265”

Текст документа от 22 октября 2007 года размещен на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля Кабинет Министров принял постановление №595 «О неотложных мерах по обеспечению выполнения постановлений Верховной Рады Украины от 2 апреля в 2007 г. №3418–V «О предотвращении действий, представляющих угрозу конституционному правопорядку, общественному спокойствию и стабильности в Украине» и № 3421–V «О политической ситуации в Украине, связанной с объявлением Указа Президента Украины от 2 апреля 2007 г. «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины».

Этим постановлением правительство, в частности, поддержало постановление Верховной Рады о незаконности указа Президента о роспуске парламента.

Также правительство этим постановлением поручило МВД обеспечить соблюдение общественного порядка и охраны техногенно-опасных объектов и объектов жизнеобеспечения населения.

Кроме того, правительство запретило Министерству финансов выделения средств на досрочные выборы.

В тот же день Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом приостановил действие этого постановления Кабмина как не соответствующего Конституции Украины. В то же время Президент обратился в Конституционный Суд с представлением о конституционности этого постановления.

10 октября правительство на заседании приняло решение об отмене своего постановления № 595 от 3 апреля 2007 года. «Сразу после подписания указа правительство приняло постановление об обеспечении выполнения постановлений Верховной Рады. Но поскольку тот указ давно отменен, постановление правительства потеряло свою актуальность. Это техническое решение – указ умер, и постановление отменено», - сказал министр юстиции А.Лавринович.