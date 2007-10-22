Суд по жалобам на ЦИК перешёл к сути дела

23 октября в 10.00 Высший административный суд Украины продолжит рассмотрение дела по иску пяти политических сил - Прогрессивной социалистической партии Украины, Социалистической партии Украины, Компартии Украины, Всеукраинской партии народного доверия и Партии вольных демократов - к Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня во второй половине дня суд перешел к рассмотрению дела по существу, в частности, были заслушаны объяснения относительно иска представителя Компартии, кандидата в народные депутаты от КПУ Сергея ГМЫРИ - Александра ИЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, вчера ВАСУ начал рассмотрение административного дела по жалобам пяти партий. В частности, истцы просят суд признать действия ЦИК неправомерными в части подсчета голосов избирателей на досрочных парламентских выборах; приведшими к фальсификации результатов выборов; признать бездеятельность ЦИК в части нереагирования на нарушения, дачи им несоответствующей оценки, непринятия мер по устранению нарушений; а также требуют провести пересчет голосов.