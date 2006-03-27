Наблюдатель КИУ помешал подписать сомнительный протокол

В Донецке на участке №33 территориального избирательного округа №39 глава участковой комиссии приписал Партии регионов 120 голосов.

Как сообщили УНИАН в областной организации Комитета избирателей Украины, наблюдатель от КИУ установил факт попытки главы участковой комиссии получить подписи членов комиссии под протоколом, где указано на 120 голосов за Партию регионов больше, чем есть на самом деле.

Члены комиссии инициировали пересчет бюллетеней, тем не менее глава комисси продолжал настаивать на своих цифрах.