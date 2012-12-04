Глава МИД России Лавров сломал руку в Турции (дополненная)

Об этом в ночь на вторник, 4 декабря, сообщает сайт газеты "Коммерсантъ" со ссылкой на CNN Turk.

По данным телеканала CNN, причиной травмы стало падение с лестницы, у С.Лаврова сломана левая рука рядом с запястьем.

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Согласно своему рабочему графику, 4 декабря Лавров должен принять участие в министерской встрече Совета Россия - НАТО, замечает Лента.ру. На ней, как ожидается, будут обсуждаться вопросы, связанные с ПРО, а также ситуации в Афганистане и Сирии. Президент России Владимир Путин 3 декабря также находился в Турции с однодневным визитом.

Как сообщает радиостанция "Эхо Москвы", местная пресса уточняет, что ещё во время торжественной церемонии Лавров жаловался на боль в руке, а после подписания члена российского правительства увезли в одну из центральных больниц Стамбула. По данным турецкой редакции CNN, у врачей Лавров пробыл недолго – уже через полчаса он вышел из ортопедического отделения, где ему наложили гипс.

В российском МИДе частично подтвердили эту информацию. Как передают РИА «Новости», в ведомстве объяснили, что речь идёт о незначительной спортивной травме, которая не повлияет на рабочий график министра.