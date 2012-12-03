Россия будет рада, если Турция присоединится к ТС

Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Таможенный Союз и Экономическая зона открыты для каждого. В настоящее время Россия, Белоруссия и Казахстан начали успешно развивать данный процесс. Интерес и желание присоединиться к Союзу со стороны как можно большего количества наших соседей, включая, естественно, Турцию, будет с радостью встречено Россией", - сказал Песков в интервью радиостанции "Голос России".

Президент РФ Владимир Путин сегодня совершил визит в Стамбул, беседовал с премьер-министром Турции Реджепом Эрдоганом и принял участие в заседании российско-турецкого совета сотрудничества высшего уровня.

По итогам переговоров президентов подписано более десяти документов, в т.ч. соглашение о сотрудничестве по созданию совместного предприятия в области маркетинга, дистрибуции между Роснефтью и "Чалык холдинг", среднесрочная программа торгово-экономического и научно-технического сотрудничества на 2012-2015 годы, совместное заявление между Росатомом и Минэнерго Турции по проекту атомной электростанции "Аккую".

Россия разделяет озабоченности Турции по поводу событий на границе с Сирией, но считает, что размещение ракетных комплексов Patriot там ситуацию не разрешит, заявил президент РФ Владимир Путин.

Президент РФ также не исключает, что Россия и Турция могут договориться о расширении газопровода "Голубой поток", в том числе, для поставок на рынки третьих стран.