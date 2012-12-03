Адвокат Теличенко не видит оснований просить прощения у Мельниченко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Теличенко заявила журналистам сегодня, комментируя заявление Н.Мельниченко о том, что он подал иск к ней за распространение неправдивой информации.

«Я еще никаких документов суда не получала и не вижу вообще оснований за что-то извиняться и что-то опровергать», - сказала В.Теличенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 декабря, Н.Мельниченко заявил, что 29 ноября обратился с иском в Печерский районный суд Киева к В.Теличенко «за распространение ею лживой информации через СМИ о том, что Н.Мельниченко якобы отказывается отвечать на вопросы относительно достоверности его записей, и что Н.Мельниченко путается в своих показаниях».

По словам экс-майора УГО, в своем иске он требует от В.Теличенко извиниться и опровергнуть распространенную ею информацию.