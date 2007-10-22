Чорновил: проблема не в Януковиче

Кандидат в народные депутаты от Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ называет Виктора ЯНУКОВИЧА лучшим премьер-министром и самым эффективным лидером партии, но считает, что Партия регионов допустила серьезные ошибки в избирательный кампании.

Такое мнение Т.ЧОРНОВИЛ высказал во время общения с посетителями сайта liga.net, комментируя количество голосов, полученных Партией регионов на внеочередных парламентских выборах.

“Проблема не в лидере. ЯНУКОВИЧ, по моему мнению, сегодня лучший премьер и самый эффективный лидер партии. Но мы допустили серьезные ошибки в избирательной кампании, в том числе относительно основных лозунгов и политической рекламы, чем вызвали больше раздражения, а также не сумели своевременно взять под контроль спровоцированные нашими оппонентами процессы относительно цен на продукты первой необходимости”, - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.

Представитель Партии регионов считает, что правительство должно было открыто назвать реальных виновников в росте цен. “Вся Украина слышит, что цены на масло выросли почти вдвое, но не услышала, что поднял их не Кабмин, а структура, близкая к ТИМОШЕНКО, возглавляемая их депутатом, которая владеет почти половиной рынка масла. Та же ситуация на хлебном и мясном рынках. Почему мы молчали? У меня ответа нет. По-видимому, не научились еще проводить действительно жестко конкурентную избирательную кампанию”, - объяснил он.

По мнению Т.ЧОРНОВИЛА, Партия регионов потеряла “сотни тысяч голосов на Востоке Украины” из-за своего согласие принимать участие в “неконституционных внеочередных выборах”.

“Мы действительно выглядели непоследовательными, а кроме того, не сумели четко объяснить мотивы такого шага. Я сам был тогда сторонником более жестких действий, в частности, начала процедуры импичмента. Завершить его мы бы не смогли, но именно выдвижение официальных обвинений от много чего Президента сдерживало бы. Но позиция Партии регионов была более миролюбива и продиктована логикой не противостояния, а поиска компромиссов”, - считает представитель Партии регионов.

Т.ЧОРНОВИЛ также не готов однозначно ответить, было ли согласие Партии регионов на участие в выборах правильным шагом. “Когда сегодня оцениваю те события, то не могу дать однозначного ответа, правильно ли мы поступили. Пусть запугивание внутренними войсками - это действительно была страшилка и не больше. Но Верховной Раде нормально работать не дали бы, за дополнительных полгода все равно создали бы конституционное основание для перевыборов, а удар по экономике и имиджу страны был бы намного страшнее”, - считает он.