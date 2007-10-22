Литвина и Цушко суд трогать не будет

Высший административный суд Украины, который рассматривает иск пяти политических партий к ЦИК, отказался удовлетворить ходатайство представителя Коммунистической партии Украины, который требовал вызвать в суд для дачи пояснений председателя Государственной пограничной службы Украины Николая ЛИТВИНА и министра внутренних дел Украины Василия ЦУШКО.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня вынесла коллегия судей Высшего административного суда.

Также судьи отказались удовлетворить несколько других ходатайств КПУ.

Как сообщал УНИАН, вчера ВАСУ начал рассмотрение административного дела по жалобам пяти партий: Прогрессивной социалистической партии Украины, Социалистической партии Украины, Компартии Украины, Всеукраинской партии народного доверия и Партии вольных демократов к Центральной избирательной комиссии.

Сегодня суд продолжает слушание дела.

Утром представитель в суде от КПУ Александр ИЩЕНКО попросил суд привлечь в качестве третьих лиц председателя Госпогранслужбы Н.ЛИТВИНА и министра внутренних дел Украины В.ЦУШКО для дачи пояснений по поводу предоставления данных по избирателям.

Также А.ИЩЕНКО попросил суд вызвать в суд в качестве свидетелей членов ЦИК, которые принимали участие в подготовке к выборам и установлению результатов Татьяну ЛУКАШ, Бронислава РАЙКОВСКОГО, Александра ШЕЛЕСТОВА и Михаила ОХЕНДОВСКОГО.

Кроме того, представитель КПУ в своем ходатайстве попросил вызвать в качестве свидетелей граждан, которые обращались с заявлениями по поводу голосования за других избирателей и по поводу подкупа избирателей.

Также А.ИЩЕНКО попросил коллегию судей ВАСУ истребовать у МВД материалы, касающиеся заявлений о подкупе граждан во время выборов, а также истребовать из окружных избирательных комиссий общие списки избирателей.