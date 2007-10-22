Небоженко: политики принялись делить ”самое сладкое”

Руководитель Центра расширения возможностей Виктор НЕБОЖЕНКО считает, что в случае избрания «слабого» спикера парламента правительством должен руководить технический менеджер.

Такое мнение В.НЕБОЖЕНКО высказал сегодня УНИАН.

По мнению политолога, кризис 2006 года во многом был связан не только с несовершенством модели государственного устройства, в котором присутствуют элементы и президентской, и парламентской республики, и даже не только с амбициями отдельных личностей. «Не менее важной его причиной является неспособность наших политиков понять, что принцип разделения властей (в том числе законодательной и исполнительной) - это не просто слова. Это одно из важнейших условий функционирования государственной власти», - сказал В.НЕБОЖЕНКО.

По его словам, вместо соблюдения этого принципа Кабинет Министров пытался управлять Верховной Радой - и при премьер-министре Юлии ТИМОШЕНКО, и при премьер-министре Викторе ЯНУКОВИЧЕ. «Сейчас же ситуация еще более ухудшилась», - убежден он.

В.НЕБОЖЕНКО считает, что вместо того, чтобы сформировать дееспособный парламент – с дееспособным большинством и эффективным меньшинством – принялись делить «самое сладкое» – Кабинет Министров. «То есть наши политики снова пытаются поставить телегу впереди лошади. Таким образом, они закладывают конфликт, поскольку энергичный премьер заинтересован в слабом спикере», - добавил эксперт.

«Нам же - Украине и ее гражданам - нужен не только законодательный, но и политический механизм сдерживания и противовесов. Это означает, что усиление одной из ветвей власти должно приводить к усилению противоположной ветви. Если волей судьбы Верховную Раду возглавит слабый спикер, то и Кабинетом Министров должен руководить технический менеджер, который не участвовал в выборах. И наоборот. Если в результате политических раскладов правительство возглавит сильная фигура, то парламент должен выдвинуть сильную личность, способную противостоять амбициям и планам премьер-министра» - считает В.НЕБОЖЕНКО.

По его мнению, такой простой механизм заставит исполнительную и законодательную ветви власти договариваться и придерживаться только тех интересов, которые совпадают, - национальных интересов Украины. «В противном случае, то есть в случае деформации политической системы или даже монополии одной из ветвей власти, мы очень быстро получим очередной политический кризис, который будет иметь более тяжелые последствия, чем предыдущий», - предположил политолог.