Арьев говорит, что Луценко согласится на медобследование при одном условии

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины Владимир Арьев, который сегодня побывал в Менской колонии, где находится экс-министр.

“Юра Луценко поедет в больницу лишь после того, как ему возобновят право на свидания с лицами, которых он сам изберет”, - заметил депутат.

По словам В.Арьева, Ю.Луценко даже уже написал заявление по этому поводу руководству колонии. “Эти свидания руководство колонии согласилось возобновить. Посмотрим, как обещание будет выполнено. Если нет - поедем в Мену большим составом”, - добавил народный депутат.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября Ю.Луценко написал заявление на имя начальника Менской исправительной колонии № 91, в котором отметил, что в исправительном заведении его сознательно доводят до инвалидности.

Ю.Луценко отметил, что после проведения 8 ноября очередной медицинской комиссии он не получил ни одной таблетки из прописанных специалистами Минздрава медпрепаратов.

9 ноября жена экс-министра Ирина Луценко заявила, что у ее мужа обнаружили сердечное заболевание, добавив, что врачи неоднократно подтверждали, что он болеет портальной гипертензией, циррозом печени, варикозом вен пищевода, открытой язвой желудка и гепатитом.

Сегодня депутаты-оппозиционеры отправились в Менскую исправительную колонию требовать от руководства учреждения обеспечить надлежащее лечение экс-министра внутренних дел Юрия Луценко. В частности, по словам В.Арьева, депутаты требуют от руководства колонии возобновить право Ю.Луценко на свидания, не ограничивать доступ защитника и предоставить нормальное лечение. Руководство колонии пообещало, что Ю.Луценко проведут в ближайшие дни медицинское обследование.