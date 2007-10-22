Мы снова будем воевать в Афганистане?
Министр обороны США встретится с Ющенко и Януковичем
На рассмотрение Верховной Рады VI созыва будет подан законопроект об участии украинских военных в миротворческой операции в Афганистане. Об этом Экономическим известиям сообщил источник, близкий к Минобороны.
«Это произойдет после присоединения Украины к многонациональным миротворческим силам Юго-Восточной Европы»,— отметил источник.
|Александр Кузьмук
Участие Украины в SEEBRIG будет рассматриваться сегодня на заседании совета министров обороны стран Юго-Восточной Европы в отеле Hyatt Regency в Киеве. В официальной церемонии открытия мероприятия примет участие Виктор Ющенко. Ключевым вопросом заседания станет рассмотрение заявления Украины о ее стремлении присоединиться к соглашению о многонациональных миротворческих силах Юго-Восточной Европы.