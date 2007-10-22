Мы снова будем воевать в Афганистане?

На рассмотрение Верховной Рады VI созыва будет подан законопроект об участии украинских военных в миротворческой операции в Афганистане. Об этом Экономическим известиям сообщил источник, близкий к Минобороны.

«Это произойдет после присоединения Украины к многонациональным миротворческим силам Юго-Восточной Европы»,— отметил источник.

Отчасти с этим согласился вице-премьер Александр Кузьмук. «Я не исключаю, что подразделение Вооруженных сил Украины будет делегировано в многонациональную бригаду SEEBRIG миротворческих сил Юго-Восточной Европы. А решение об участии бригады в каких-либо операциях принимает совет министров обороны стран Юго-Восточной Европы»,— заявил изданию вице-премьер. Он сообщил, что на сегодня запланированы двусторонние встречи министра обороны США Роберта Гейтса с президентом Виктором Ющенко и премьером Виктором Януковичем.

Участие Украины в SEEBRIG будет рассматриваться сегодня на заседании совета министров обороны стран Юго-Восточной Европы в отеле Hyatt Regency в Киеве. В официальной церемонии открытия мероприятия примет участие Виктор Ющенко. Ключевым вопросом заседания станет рассмотрение заявления Украины о ее стремлении присоединиться к соглашению о многонациональных миротворческих силах Юго-Восточной Европы.