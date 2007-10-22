Лидеры демкоалиции решили, сколько Черновецкому оставаться мэром?

Лидеры блоков "Наша Украина–Народная самооборона" и БЮТ приняли решение о том, что внеочередные выборы мэра Киева и депутатов Киевсовета должны состояться до конца 2007 года. Об этом пишет Коммерсант-Украина , ссылаясь на проект закона "О назначении внеочередных выборов депутатов Киевского городского совета и киевского городского главы", который НУНС и БЮТ намерены принять в числе первоочередных.

Впрочем, издание указывает, что точная дата в законопроекте пока не определена – указано лишь, что это будет одно из воскресений 2007 года. "Дата не стоит, потому что она будет привязана к дате голосования за этот закон",– объяснил Коммерсанту кандидат в народные депутаты от БЮТ Иосиф Винский. При этом он подтвердил, что выборы состоятся до конца нынешнего года.

Впрочем, не все в БЮТ уверены в скорой реализации договоренностей, достигнутых на политическом уровне. "До конца года мы однозначно не успеем",– заявил изданию один из юристов блока Владимир Пилипенко.

Также не исключено, что в текст законопроекта о проведении внеочередных выборов депутатов в Киевсовет и мэра столицы еще будет изменяться и согласовываться. Член центрального совета УРП "Собор", бывший депутат Киевсовета Максим Стриха считает, что документ необходимо дополнить нормой о досрочном прекращении полномочий мэра и Киевсовета с момента принятия закона, чтобы в период выборов руководство Киевской городской государственной администрацией (КГГА) осуществлял "назначенный президентом и. о. главы горгосадминистрации".

К идее существенного изменения согласованного законопроекта в БЮТ относятся скептически, хотя и не исключают возможности назначения и. о. главы КГГА. По словам Иосифа Винского, для введения такой нормы необходимо будет изменить закон "О столице Украины – городе-герое Киеве". В то же время кандидат в нардепы от НУ-НС Юрий Ключковский сомневается в возможности внесения таких изменений в закон о столице: «вопрос в том, может ли быть такой закон".

Сторонники мэра Киева Леонида Черновецкого критически относятся к перспективе проведения досрочных выборов. "Мы будем выполнять решения Верховной рады только в том случае, если они не будут противоречить Конституции",– заявила депутат Киевсовета Алла Шлапак (блок Леонида Черновецкого).