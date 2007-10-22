«Свобода» требует запретить ЕСМ, Витренко и Симоненко

Всеукраинское объединение "Свобода" требует запретить деятельность Евразийского союза молодежи и привлечь вандалов, совершивших акт вандализма на Говерле, к ответственности.

Об этом говорится в заявлении ВО «Свобода», текст которой передан УНИАН ее пресс-службой .

Авторы заявления требуют также от Министерства юстиции Украины упразднить регистрацию антиукраинских партий и общественных организаций, таких как Прогрессивно-социалистическая партия Украины, Коммунистическая партия Украины, Партия политики Путина, партия "Русский блок".

В заявлении в частности, акцентируется на том, что ВО "Свобода" на протяжении последней избирательной кампании неоднократно обращало внимание правоохранительных органов, СМИ и Президента Украины на активизацию антиукраинских сил в Одессе, Харькове, Крыму.

«Свобода» категорически протестовала против установления в Одессе памятника Екатерине второй и в Крыму памятника, порочащего борцов за государственную независимость Украины, против уничтожения памятных знаков Петлюры в Полтаве и Украинской повстанческой армии в Харькове», - отмечается в документе.

Его авторы отмечают, что «никакой реакции правоохранительных органов на активизацию антиукраинских сил не было. Более того, разные кремлевские наемники, в частности прогрессивные социалисты, коммунисты, представители "русской общины", своими провокациями пытались сорвать в Киеве празднование 65-ой годовщины УПА. Их преступные действия проходили вопреки Указу Президента Украины о праздновании юбилея УПА».

«Сегодня Украинскому государству плюнули в лицо и дело чести дать адекватный ответ», - акцентируется в заявлении.

Во "Свобода" требует от правоохранительных органов привлечь организаторов и исполнителей «антиукраинского шабаша на Говерле к криминальной ответственности по статье 338 "Надругательство над государственными символами" и статье 110 "Посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" Криминального Кодекса Украины».