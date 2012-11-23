Министр культуры считает, что на Майдане была не революция: люди песни пели

Третий Президент Украины Виктор Ющенко считает, что решение о официальном отрицании революции 2004 года — «неправильное и унизительное по отношению к выбору миллионов украинцев». Об этом он сказал газете «КоммерсантЪ Украина».

По его словам, «события 2004 года превратили демократию из декларативной абстракции, которой забавлялась тогда действующая власть, в реальную политическую практику». Он подчеркнул, что «мирная революция стала огромным комплиментом национальному характеру и зрелости украинцев». В.Ющенко считает, что «первый большой урок - у граждан появилось право избирать честную власть и готовность отстаивать свой выбор. Это урок-предостережение для будущих властных элит». «Второй урок - украинцы стали нацией, поскольку они творили свою историю в мировом контексте. Национальное самосознание разбужено», - добавил В.Ющенко. По его словам, «третий урок - демократия выгодна, потому что политические и экономические свободы взаимосвязаны». Он считает, что «другие уроки "оранжевой революции" еще не осознаны, но решение о ее официальном отрицании или переводе в небытие — неправильное и унизительное по отношению к выбору миллионов украинцев».

Министр культуры Украины Михаил Кулиняк сказал газете: «Я бы не сказал, что это вообще была революция. Революция подразумевает насилие, а на Майдане люди были мирно настроены, они выражали свое мнение, пели песни». По его словам, «это было всеобщее проявление надежд на лучшее, большинство из которых, к сожалению, не осуществилось». «Но нас это научило высказывать свои убеждения мирным путем, показало, что мы являемся единым народом», - добавил М.Кулиняк.

Глава совета объединенной оппозиции "Батькивщина" Арсений Яценюк считает, что «если люди хотят изменений, они могут их добиться». «Но для того, чтобы они стали необратимыми, нужно много сил и времени на их закрепление», - добавил он.

Президент Национального университета "Киево-Могилянская академия" Сергей Квит считает, что «урок в том, что украинский народ готов к переменам больше, чем политические лидеры». «То, что мы не добились изменений в общественно-политической жизни государства, - это не проблема народа, а, как говорят дипломаты, lack of leadership, то есть недостаток лидерства. Думаю, что наша главная задача - быть более требовательными к политическим лидерам», - сказал он.

Президент Всеукраинского еврейского конгресса Вадим Рабинович сказал газете, что «революцию всегда делают те, кто не знает, что делать дальше». "Оранжевая революция" была красивым праздником с отрицательными последствиями. Люди выходили на Майдан не за Ющенко и не за Тимошенко, они выходили туда за новую жизнь, но ее не получили», - добавил он.

Справка УНИАН. День Свободы отмечался в Украине 22 ноября. Этот праздник был установлен 19 ноября 2005 года указом Президента Украины Виктора Ющенко «… в целях утверждения в Украине идеалов свободы и демократии, воспитания у граждан чувства национального достоинства, учитывая историческое значение революционных событий осени 2004 года, которые засвидетельствовали свободолюбие украинского народа, его стремление к свободе и демократическим ценностям».

30 декабря 2011 года Президент Украины Виктор Янукович подписал указ, согласно которому 22 января определено как День Соборности и Свободы Украины.