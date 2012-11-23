Кличко решил, чем займется в парламенте
Лидер партии «УДАР» и новоизбранный народный депутат Виталий Кличко выражает желание работать в Комитете Верховной Рады по вопросам государственного строительства и местного самоуправления.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции.
«Я рассматриваю свою работу в комиссии (комитете – УНИАН) по вопросам государственного строительства и местного самоуправления», - сказал В.Кличко.
Он напомнил, что в подобной по профилю комиссии он уже работал в Киевсовете.
«Думаю, что в этой комиссии буду полезным», - добавил лидер «УДАРа».
Он отказался давать ответы на вопрос о кадровых перспективах в парламенте других представителей партии.
По словам лидера «УДАРа», нет смысла говорить о должностях, пока не будут выполнены требования партии, в частности, по поводу личного голосования каждого депутата парламента и наказания виновных в фальсификации выборов.
При этом он добавил, что среди депутатов от партии есть достаточно специалистов, достойных работать по разным направлениям парламентской деятельности.