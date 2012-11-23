Кличко решил, чем займется в парламенте

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции.

«Я рассматриваю свою работу в комиссии (комитете – УНИАН) по вопросам государственного строительства и местного самоуправления», - сказал В.Кличко.

Он напомнил, что в подобной по профилю комиссии он уже работал в Киевсовете.

«Думаю, что в этой комиссии буду полезным», - добавил лидер «УДАРа».

Он отказался давать ответы на вопрос о кадровых перспективах в парламенте других представителей партии.

По словам лидера «УДАРа», нет смысла говорить о должностях, пока не будут выполнены требования партии, в частности, по поводу личного голосования каждого депутата парламента и наказания виновных в фальсификации выборов.

При этом он добавил, что среди депутатов от партии есть достаточно специалистов, достойных работать по разным направлениям парламентской деятельности.