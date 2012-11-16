Задержанный в Киеве свободовец просидит в СИЗО 10 суток

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Всеукраинского объединения "Свобода".

В партии считают это решение незаконным, заявляя, что дело А. Семенихина – политическое.

"Нынешнее судебное заседание в который раз подтвердило, что дело Артема Семенихина – откровенно политическое: ввиду того, что А.Семенихин активно участвовал в защите результатов волеизъявления возле избирательного округа №223 в Киеве, а во время выборов был реальным оппонентом кандидата от власти Андрея Деркача, все события в отношении свободовца следует расценивать как продолжение политических преследований и давления власти на представителей оппозиции в течение выборов и по сей день", - отметили в пресс-службе.

Учитывая изложенное, ВО «Свобода» требует проведения любых процессуальных действий при четком соблюдении Конституции, законов и прав задержанного, в присутствии его адвоката.

Как сообщал УНИАН, ранее «Свобода» заявила о незаконном задержании 13 ноября в Киеве активиста партии А.Семенихина, который баллотировался в Верховную Раду в 159-м округе на Сумщине.

"Свободовца пригласили в райотдел милиции "на разговор" якобы по делу о мошенничестве. Артема целый день продержали в участке, отобрали телефон, а родным, которые ожидали его у выхода, отказались дать какие-либо пояснения по поводу статуса задержанного", - проинформировали в пресс-службе партии.

«В конце концов представители МВД заявили, что задерживают Артема на 72 часа до избрания меры пресечения», - сообщили в пресс-службе.

"Свободовцы" считают, что все события вокруг А.Семенехина следует расценивать как "продолжение политических преследований и давления власти на представителей оппозиции в течение выборов и по сей день".

В свою очередь МВД отрицало политические мотивы задержания активиста «Свободы». Милиция подозревает его в мошенничестве. Он якобы представлялся работником «Киевэнерго» и требовал от предпринимателей значительные суммы в качестве оплаты за электроэнергию. Таким образом, утверждают правоохранители, он мошенническим путем завладел денежными средствами граждан на общую сумму около 700 тыс. грн.

В отношении А.Семенихина возбуждено уголовное дело по ч.3. ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.