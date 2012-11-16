Задержанный в Киеве свободовец просидит в СИЗО 10 суток
Святошинский районный суд Киева не нашел оснований для ареста активиста ВО «Свобода» Артема Семенихина, но продлил срок его содержания под стражей до 10 суток для дополнительного выяснения обстоятельств дела.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Всеукраинского объединения "Свобода".
В партии считают это решение незаконным, заявляя, что дело А. Семенихина – политическое.
"Нынешнее судебное заседание в который раз подтвердило, что дело Артема Семенихина – откровенно политическое: ввиду того, что А.Семенихин активно участвовал в защите результатов волеизъявления возле избирательного округа №223 в Киеве, а во время выборов был реальным оппонентом кандидата от власти Андрея Деркача, все события в отношении свободовца следует расценивать как продолжение политических преследований и давления власти на представителей оппозиции в течение выборов и по сей день", - отметили в пресс-службе.
Учитывая изложенное, ВО «Свобода» требует проведения любых процессуальных действий при четком соблюдении Конституции, законов и прав задержанного, в присутствии его адвоката.
Как сообщал УНИАН, ранее «Свобода» заявила о незаконном задержании 13 ноября в Киеве активиста партии А.Семенихина, который баллотировался в Верховную Раду в 159-м округе на Сумщине.
"Свободовца пригласили в райотдел милиции "на разговор" якобы по делу о мошенничестве. Артема целый день продержали в участке, отобрали телефон, а родным, которые ожидали его у выхода, отказались дать какие-либо пояснения по поводу статуса задержанного", - проинформировали в пресс-службе партии.
«В конце концов представители МВД заявили, что задерживают Артема на 72 часа до избрания меры пресечения», - сообщили в пресс-службе.
"Свободовцы" считают, что все события вокруг А.Семенехина следует расценивать как "продолжение политических преследований и давления власти на представителей оппозиции в течение выборов и по сей день".
В свою очередь МВД отрицало политические мотивы задержания активиста «Свободы». Милиция подозревает его в мошенничестве. Он якобы представлялся работником «Киевэнерго» и требовал от предпринимателей значительные суммы в качестве оплаты за электроэнергию. Таким образом, утверждают правоохранители, он мошенническим путем завладел денежными средствами граждан на общую сумму около 700 тыс. грн.
В отношении А.Семенихина возбуждено уголовное дело по ч.3. ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.