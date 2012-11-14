Милиция задержала свободовца, отличившегося в округе Пилипишина

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Свободы».

В частности, как говорится в сообщении, вчера, 13 ноября, представители Святошинского райотдела УМВД Украины в Киеве провели обыск в доме руководителя Конотопской районной организации ВО "Свобода", экс-кандидата от объединенных сил оппозиции в округе №159 А.Семенихина, после чего задержали его.

По данным пресс-службы, «свободовца» пригласили в райотдел милиции «на разговор» якобы по делу о мошенничестве. «Артема целый день продержали в участке, отобрали телефон, а родным, которые ждали его у выхода, отказались дать какие-либо объяснения по поводу статуса задержанного. Впоследствии в участок прибыла «карета скорой помощи», которая оказала «свободовцу» первую медицинскую помощь», - говорится в сообщении.

В партии подозревают, что А.Семенихина «подвергли психологическому и физическому давлению».

Кроме того, отметили в «Свободе», все процессуальные действия, вопреки Конституции, проходили в отсутствии адвоката задержанного.

В конце концов представители МВД заявили, что задерживают А.Семенихина на 72 часа до избрания меры пресечения, сообщили в партии.

«Учитывая то, что А.Семенихин активно участвовал в защите результатов волеизъявления возле избирательного округа №223 в Киеве, а во время выборов был реальным оппонентом кандидата от власти Андрея Деркача, все события вокруг «свободовца» следует расценивать как продолжение политических преследований и давления власти на представителей оппозиции на протяжении выборов и до сих пор», - заявили в партии.

«Свобода» требует проведения любых процессуальных действий при четком соблюдении Конституции, законов и прав задержанного, в присутствии его адвоката, подчеркнули в партии.