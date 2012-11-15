ВАСУ не обяжет ЦИК учесть 30 тысяч голосов в округе Засухи

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение по иску ВО «Батькивщина» ВАСУ вынес сегодня.

Таким образом, ВАСУ отклонил иск «Батькивщины» к ЦИК о признании противоправного бездействия Центризбиркома относительно необеспечения защиты избирательных прав граждан Украины, а также противоправного действия по установлению результатов выборов депутатов в общегосударственном округе в рамках одномандатного округа №94.

ВАСУ установил, что ЦИК, устанавливая результаты выборов по партийным спискам, действовала правомерно и законно.

Кроме того, в решении ВАСУ говорится, что ЦИК, принимая во внимание протоколы окружной избирательной комиссии №94, в которых не были учтены 30 тысяч голосов избирателей, проголосовавших на 27 участках этого округа, также действовала правомерно, поскольку решение ОИК о признании недействительными результатов голосования на 27-ми участках округа было подтверждено решениями судебных инстанций.

«Центральная избирательная комиссия, устанавливая результаты выборов с учетом протокола ОИК 94, действовала правомерно, поскольку совершила эти действия во исполнение своих обязанностей», - говорится в решении суда.

Кроме того, решением ВАСУ в интересах государственного бюджета взыскан судебный сбор в размере 32 грн 19 коп.

Постановление ВАСУ вступает в силу с момента его провозглашения и не может быть обжаловано.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября ОИК № 94 объявила победителем выборов кандидата от Партии регионов Татьяну Засуху.

В Объединенной оппозиции «Батькивщина» заявили о фальсификациях, подчеркнув, что «ОИК № 94 в нарушение всех процедур, без обсуждения и даже голосования составила итоговый протокол, в который вписала победу Т.Засухи, хотя на этом округе с отрывом почти в 10 тысяч голосов победил представитель «Батькищины» Виктор Романюк».

По данным оппозиции, также в тот день члены ОИК № 94 «без проведения рассмотрения, без принятия жалоб, без голосования признали недействительным голосование в 27 участках округа, таким образом просто отменив волеизъявление около 30 тысяч жителей области».

6 ноября ЦИК приняла постановление о невозможности установить результаты голосования на выборах 28 октября и необходимости проведения повторных выборов в пяти одномандатных округах, среди которых округ № 94 (Обухов, Киевская область).

9 ноября Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении иска «Батькивщины» о признании противоправным и отмене постановления ОИК № 94 о признании недействительным голосования на 27 участках.

11 ноября председатель ЦИК Владимир Шаповал заявил о намерении инициировать рассмотрение на заседании Высшего совета юстиции вопроса о привлечении к ответственности трех судей Киевского окружного административного суда, которые приняли решение о признании недействительными результатов голосования в 27 участках в округе № 94.

11 ноября Киевский апелляционный административный суд отказался удовлетворить апелляцию «Батькивщины” и 69 избирателей об отмене постановления окружной избирательной комиссии № 94, которой признано недействительным голосование на 27 участках.