ВАСУ не обяжет ЦИК учесть 30 тысяч голосов в округе Засухи

18:18, 15 ноября 2012
Политика
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Высший административный суд Украины отказался обязать Центральную избирательную комиссию учесть свыше 30 тысяч голосов избирателей в 94-ом округе (Киевская область) при установлении результатов парламентских выборов по партийным спискам.

ВАСУ отклонил иск «Батькивщины»

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение по иску ВО «Батькивщина» ВАСУ вынес сегодня.

Таким образом, ВАСУ отклонил иск «Батькивщины» к ЦИК о признании противоправного бездействия Центризбиркома относительно необеспечения защиты избирательных прав граждан Украины, а также противоправного действия по установлению результатов выборов депутатов в общегосударственном округе в рамках одномандатного округа №94.

ВАСУ установил, что ЦИК, устанавливая результаты выборов по партийным спискам, действовала правомерно и законно.

Кроме того, в решении ВАСУ говорится, что ЦИК, принимая во внимание протоколы окружной избирательной комиссии №94, в которых не были учтены 30 тысяч голосов избирателей, проголосовавших на 27 участках этого округа, также действовала правомерно, поскольку решение ОИК о признании недействительными результатов голосования на 27-ми участках округа было подтверждено решениями судебных инстанций.

«Центральная избирательная комиссия, устанавливая результаты выборов с учетом протокола ОИК 94, действовала правомерно, поскольку совершила эти действия во исполнение своих обязанностей», - говорится в решении суда.

Кроме того, решением ВАСУ в интересах государственного бюджета взыскан судебный сбор в размере 32 грн 19 коп.

Постановление ВАСУ вступает в силу с момента его провозглашения и не может быть обжаловано.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября ОИК № 94 объявила победителем выборов кандидата от Партии регионов Татьяну Засуху.

В Объединенной оппозиции «Батькивщина» заявили о фальсификациях, подчеркнув, что «ОИК № 94 в нарушение всех процедур, без обсуждения и даже голосования составила итоговый протокол, в который вписала победу Т.Засухи, хотя на этом округе с отрывом почти в 10 тысяч голосов победил представитель «Батькищины» Виктор Романюк».

По данным оппозиции, также в тот день члены ОИК № 94 «без проведения рассмотрения, без принятия жалоб, без голосования признали недействительным голосование в 27 участках округа, таким образом просто отменив волеизъявление около 30 тысяч жителей области».

6 ноября ЦИК приняла постановление о невозможности установить результаты голосования на выборах 28 октября и необходимости проведения повторных выборов в пяти одномандатных округах, среди которых округ № 94 (Обухов, Киевская область).

9 ноября Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении иска «Батькивщины» о признании противоправным и отмене постановления ОИК № 94 о признании недействительным голосования на 27 участках.

11 ноября председатель ЦИК Владимир Шаповал заявил о намерении инициировать рассмотрение на заседании Высшего совета юстиции вопроса о привлечении к ответственности трех судей Киевского окружного административного суда, которые приняли решение о признании недействительными результатов голосования в 27 участках в округе № 94.

11 ноября Киевский апелляционный административный суд отказался удовлетворить апелляцию «Батькивщины” и 69 избирателей об отмене постановления окружной избирательной комиссии № 94, которой признано недействительным голосование на 27 участках.

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