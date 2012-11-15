Налоговая упростила процедуру получения идентификационных номеров
Налоговая служба разрешила выдавать идентификационные номера не только по месту проживания
Налоговая служба разрешила выдавать карты налогоплательщиков (идентификационные номера) не только по месту проживания, но и в отделениях налоговой службы по месту получения доходов или по месту нахождения иного объекта налогообложения.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНСУ со ссылкой на ведомственный приказ, проходящий регистрацию в Министерстве юстиции.
Согласно сообщению, повторно получить идентификационный номер (в случае потери), внести изменения в Государственный реестр физических лиц-плательщиков налогов или получить выписку из него теперь тоже можно не только по месту проживания, но и в отделениях налоговой службы по месту получения доходов или по месту нахождения иного объекта налогообложения.
Как сказано в сообщении, срок получения идентификационного кода или внесения изменений в Реестр физических лиц–плательщиков налогов по месту прописки занимает до 5 дней. Аналогичная операция в налоговых центрах по месту работы или местонахождению иного объекта налогообложения займет до 10 дней. При этом ГНСУ намерена в дальнейшем сократить этот срок до 5 дней. Для этого, по информации налоговой, созданы все технические условия – установлено программное обеспечение, работает новый мощный сервер.
В пресс-службе ГНСУ также напомнили, что по желанию налогоплательщика налоговый орган может проставить в паспорт гражданина отметку с данными регистрационного номера учетной карты налогоплательщика.
Как сообщал УНИАН, президент Виктор Янукович поручил ГНСУ разработать программу либерализации государственной налоговой политики на 2013-2014 годы. В рамках выполнения поставленной задачи руководство Госналогслужбы определило основной целью своей деятельности смещение акцентов в работе с фискальной составляющей на сервисную.
По результатам социологического исследования, проведенного компанией Research & Branding Group по инициативе ГНСУ, иностранные инвесторы, работающие в Украине, продемонстрировали «осторожный оптимизм» в отношении инвестиционного климата Украины и больше не называют налоговую систему в числе основных барьеров на пути улучшения условий сотрудничества. В октябре Украина заняла 137-ое место в проводимом Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией международном рейтинге Doing Business-2013, поднявшись сразу на 15 позиций.
Как ожидается, до конца года ГНСУ представит на рассмотрение общественности стратегию развития ведомства на ближайшие 5 лет.