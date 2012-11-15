В ЦИК заявили, что могут задержать регистрацию депутатов
ЦИК может увеличить срок для регистрации народных депутатов Украины.
Центральная избирательная комиссия, при наличии уважительных причин, может увеличить срок для регистрации народных депутатов Украины.
Об этом говорится в обнародованном на официальном сайте ЦИК постановлении о порядке рассмотрения документов лиц, избранных народными депутатами в общегосударственном многомандатном и одномандатных избирательных округах на выборах 28 октября.
Согласно утвержденному порядку, избранный депутат должен не позже чем на двадцатый день со дня обнародования официальных результатов выборов обратиться в ЦИК с заявлением о наличии уважительных причин, которые препятствуют выполнению требований о представлении документов, необходимых для регистрации депутатом. ”К заявлению в подтверждение уважительных причин прилагаются соответствующие документы (справка, в том числе медицинская, листок временной нетрудоспособности, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей с отметкой о нахождении физического лица-предпринимателя в процессе прекращения предпринимательской деятельности и т.п.)”, - говорится в постановлении ЦИК.
ЦИК по результатам рассмотрения указанного заявления избранного депутата принимает решение о признании указанных им причин, уважительными и устанавливает ему другой срок подачи документов для регистрации депутатом, или отказывает в признании этих причин уважительными.
Кроме того, ЦИК при определенных условиях может признать лицо, избранное депутатом, не получившим депутатский мандат. В частности, ЦИК определил три таких основания: неподача документов, необходимых для регистрации депутатом; подача заявления об отказе от депутатского мандата, или возникновение других причин и обстоятельств, связанных с прекращением гражданства Украины, выбытием за пределы Украины на постоянное проживание или с целью получения политического убежища, признанием недееспособным, вступлением в законную силу обвинительного приговора суда за совершение умышленного преступления или в случае смерти.
Как сообщал УНИАН, народные депутаты, признанные избранными в результате выборов 28 октября, должны в двадцатидневной срок подать в ЦИК документы, необходимые для регистрации народным депутатом.