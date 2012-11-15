В ЦИК заявили, что могут задержать регистрацию депутатов

Центральная избирательная комиссия, при наличии уважительных причин, может увеличить срок для регистрации народных депутатов Украины.

Об этом говорится в обнародованном на официальном сайте ЦИК постановлении о порядке рассмотрения документов лиц, избранных народными депутатами в общегосударственном многомандатном и одномандатных избирательных округах на выборах 28 октября.

Согласно утвержденному порядку, избранный депутат должен не позже чем на двадцатый день со дня обнародования официальных результатов выборов обратиться в ЦИК с заявлением о наличии уважительных причин, которые препятствуют выполнению требований о представлении документов, необходимых для регистрации депутатом. ”К заявлению в подтверждение уважительных причин прилагаются соответствующие документы (справка, в том числе медицинская, листок временной нетрудоспособности, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей с отметкой о нахождении физического лица-предпринимателя в процессе прекращения предпринимательской деятельности и т.п.)”, - говорится в постановлении ЦИК.

ЦИК по результатам рассмотрения указанного заявления избранного депутата принимает решение о признании указанных им причин, уважительными и устанавливает ему другой срок подачи документов для регистрации депутатом, или отказывает в признании этих причин уважительными.

Кроме того, ЦИК при определенных условиях может признать лицо, избранное депутатом, не получившим депутатский мандат. В частности, ЦИК определил три таких основания: неподача документов, необходимых для регистрации депутатом; подача заявления об отказе от депутатского мандата, или возникновение других причин и обстоятельств, связанных с прекращением гражданства Украины, выбытием за пределы Украины на постоянное проживание или с целью получения политического убежища, признанием недееспособным, вступлением в законную силу обвинительного приговора суда за совершение умышленного преступления или в случае смерти.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты, признанные избранными в результате выборов 28 октября, должны в двадцатидневной срок подать в ЦИК документы, необходимые для регистрации народным депутатом.