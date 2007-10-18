Мыкола Вересень пригласит к разговору лидера фракции БЮТ в Киевсовете Татьяну Мелихову

Сегодня, 18 октября, в 18.30 на волнах радио 106 FM и в 22.00 на телеканале СИТИ в программе "Без сантиментов - разговор с Мыколой Вереснем" будет принимать участие Татьяна МЕЛИХОВА - лидер фракции БЮТ в Киевсовете, секретарь постоянной комиссии Киевсовета по вопросам торговли, общественного питания и услуг. Повтор интервью на телеканале СИТИ 19 октября в 18.40