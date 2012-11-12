Грищенко думает, что день голосования «был идеальным»

Министр иностранных дел Украины Константин Грищенко считает, что окончательное решение по делу бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко должен одобрить Европейский суд по правам человека.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом К.Грищенко заявил в интервью телеканала “France 24”, которое будет транслироваться сегодня вечером.

“К сожалению, для нее (Ю.Тимошенко – УНИАН) и возможно Украины также, уголовное дело в отношении нее является действительно серьезным”, - сказал министр, отметив, что рассматривать ее нужно в судебном порядке, а главным в Европе является суд по правам человека.

“Таким образом, нам остается лишь ожидать, когда весь процесс будет пересмотрен, оценен системой, установлен на европейском уровне”, - отметил К.Грищенко.

Говоря о парламентских выборах, которые состоялись в Украине 28 октября, К.Грищенко также не высказал удивления по поводу решения Ю.Тимошенко начать голодовку в знак протеста против фальсификаций.

“Тимошенко не признала результатов президентских выборов 2010 года. И она не признает никаких результатов выборов, кроме тех, по которым она станет Президентом”, - сказал глава МИД.

При этом он высказал убеждение, что выборы в Украине в целом прошли хорошо.

“Даже к старым демократиям, таким как США, всегда есть вопросы от миссий ОБСЕ”, - заметил К.Грищенко, добавив, что день голосования, по его убеждению, “был идеальным”.

Как сообщал УНИАН, 15 октября Европейский суд по правам человека открыл производство по жалобе экс-премьер-министра Ю.Тимошенко на нарушение ее права на справедливый суд.

28 августа ЕСПЧ провел публичные слушания дела "Тимошенко против Украины" по первой жалобе. Ю.Тимошенко жаловалась в Европейский суд по правам человека на нарушение ряда статей Конвенции о защите прав человека во время рассмотрения в суде первой инстанции так называемого газового дела.