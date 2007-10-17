НУ-НС согласует свои кандидатуры министров с Тимошенко

Блок «Наша Украина – Народная самооборона» на будущей неделе будет определяться относительно кандидатур, которые будут представлять этот блок в новом составе Кабинета министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил один из лидеров блока НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что на данный момент не может единолично говорить о каких-то фамилиях от НУ-НС в новом составе Кабинета министров.

По словам В.КИРИЛЕНКО, каждая кандидатура на конкретную должность будет обсуждаться сначала в блоке, а затем непосредственно с коллегами по коалиции – Блоком Юлии Тимошенко.

При этом В.КИРИЛЕНКО заверил, что в новом составе правительства будут учтены интересы всех политических сил, которые входят в НУ-НС.

Говорить о персональном составе Кабмина отказалась и лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО. «Я не уполномочена говорить о персоналиях, поскольку обсуждение этих кандидатур еще не состоялось», - сказала она на пресс-конференции.