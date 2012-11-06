У Лутковской ответили тюремщикам: ответственность за жизнь Тимошенко несут они

В секретариате Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека заявляют, что экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко имеет право на свободное выражение взглядов, в том числе путем протеста в форме голодовки.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении секретариата в ответ на обращение Государственной пенитенциарной службы Украины к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской о разъяснении и возможном убеждении Ю.Тимошенко завершить голодовку.

«Считаем целесообразным проинформировать Государственную пенитенциарную службу Украины о том, что Юлия Тимошенко, как и любой другой человек, имеет право на свободное выражение взглядов, в том числе путем протеста в форме голодовки», - отметили у омбудсмана. При этом, подчеркивается в заявлении, ответственность за жизнь и здоровье Ю.Тимошенко в настоящее время возложена на Государственную пенитенциарную службу Украины. «Следовательно, именно ГПтСУ должна обеспечить неукоснительное соблюдение и уважение к правам лиц, которые находятся под их юрисдикцией, в том числе права на жизнь, здравоохранение и эффективную медицинскую помощь», - отмечают в секретариате Уполномоченного по правам человека.

У омбудсмана замечают, что обращения о нарушениях прав Ю.Тимошенко Государственной пенитенциарной службой Украины или администрацией клинической больницы «Укрзалізниці», где она сейчас находится, Уполномоченному не поступали.

Как сообщал УНИАН, Ю.Тимошенко, находясь с 9 мая в стационарном отделении ЦКБ «Укрзалізниці» (Харьков) для прохождения курса реабилитации, 29 октября отказалась от приема пищи. Такие свои действия она объясняет выражением политического протеста по мотивам несогласия с ходом проведения выборов народных депутатов, говорится в сообщении.

Сегодня руководство Государственной пенитенциарной службы Украины направило письмо Уполномоченному Верховной Рады по правам человека В.Лутковской с просьбой посетить экс-премьер-министра Ю.Тимошенко и, возможно, повлиять на решение осужденной о завершении голодовки.