Тюремщики просят Лутковскую уговорить Тимошенко не голодать

Сегодня руководство Государственной пенитенциарной службы Украины направило письмо Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской с просьбой посетить экс-премьер-министра Юлию Тимошенко и, возможно, повлиять на решение осужденной о завершении голодовки.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ГПтСУ.

Ю.Тимошенко, находясь с 9 мая в стационарном отделении ЦКБ «Укрзалізниці» (Харьков) для прохождения курса реабилитации, 29 октября отказалась от приема пищи. Такие свои действия она объясняет выражением политического протеста по мотивам несогласия с ходом проведения выборов народных депутатов, говорится в сообщении.

Сотрудники ГПтС неоднократно общались с Ю.Тимошенко по этому поводу, однако поскольку отказ последней от еды не связан с деятельностью администрации учреждения, то все принятые меры и разъяснительная работа о губительности голодовки позитивных результатов не дали.

Кроме того, Ю.Тимошенко ни разу не соглашалась на проведение осмотра и комиссионного обследования украинскими врачами.