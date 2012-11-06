Тюремщики просят Лутковскую уговорить Тимошенко не голодать
Пенитенциарная служба просит Лутковскую убедить Тимошенко завершить голодовку.
Сегодня руководство Государственной пенитенциарной службы Украины направило письмо Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской с просьбой посетить экс-премьер-министра Юлию Тимошенко и, возможно, повлиять на решение осужденной о завершении голодовки.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ГПтСУ.
Ю.Тимошенко, находясь с 9 мая в стационарном отделении ЦКБ «Укрзалізниці» (Харьков) для прохождения курса реабилитации, 29 октября отказалась от приема пищи. Такие свои действия она объясняет выражением политического протеста по мотивам несогласия с ходом проведения выборов народных депутатов, говорится в сообщении.
Сотрудники ГПтС неоднократно общались с Ю.Тимошенко по этому поводу, однако поскольку отказ последней от еды не связан с деятельностью администрации учреждения, то все принятые меры и разъяснительная работа о губительности голодовки позитивных результатов не дали.
Кроме того, Ю.Тимошенко ни разу не соглашалась на проведение осмотра и комиссионного обследования украинскими врачами.