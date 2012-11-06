ВР создала ВСК по выборам - оппозиции слова не дали

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 232 из 363 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

За данное решение голосовали фракции Партии регионов, Народной партии, КПУ и группа «Реформы ради будущего».

Как сообщил председатель Верховной Рады Владимир Литвин, постановлением предусмотрено предложить председателям фракций и группы до 7 ноября подать предложения по количественному и персональному составу ВСК.

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Также постановлением рекомендуется Генеральной прокуратуре Украины провести проверку правомерности привлечения работников правоохранительных органов для поддержания правопорядка в отдельных участковых и окружных избирательных комиссиях в день голосования и в период подсчета итогов голосования. Генпрокуратура должна проверить правомерность действий правоохранительных органовВР создала ВСК по расследованию фальсификаций на выборах.

Постановлением также поручено Высшему совету юстиции, Высшей квалификационной комиссии судей Украины проверить соблюдение присяги судьями при принятии решений во время избирательной кампании.

Центризбиркому поручено повторно, в соответствии с полномочиями ЦИК и законом о выборах народных депутатов, изучить материалы относительно установления результатов очередных выборов народных депутатов в так называемых «проблемных» одномандатных округах.

Также предусмотрено, что Генпрокуратура, Высший совет юстиции, Высшая квалификационная комиссия судей Украины и ЦИК должны предоставить предварительную информацию по данным вопросам Верховной Раде до 9 ноября.

Голосование за постановление происходило под возгласы оппозиционных депутатов о том, что им не дают слова.