Литвин хочет откорректировать постановление Яценюка о фальсификациях

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Литвин заявил сегодня во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей парламентских комитетов.

По словам В.Литвина, он обратился к ряду профильных комитетов с просьбой рассмотреть вопрос о возможности регистрации соответствующего проекта постановления. В.Литвин отметил, что это связано с тем, что в проекте документа содержатся императивные нормы – определяется даже на какой срок нужно заключить в тюрьму людей, причастных к нарушениям законодательства.

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«На пяти страницах фамилии людей, начиная с председателей областных государственных администраций, правоохранителей до членов окружных избирательных комиссий», - сказал В.Литвин.

Кроме того, добавил спикер, проект постановления содержит поручение Высшей квалификационной комиссии судей принять ряд решений в отношении судей, которые, по мнению авторов проекта постановления, допустили нарушение присяги судьи.

«Вполне очевидно, что нужно принимать решение, но в несколько иной формулировке. Возможно, нужно создать временную следственную комиссию, которая бы изучила эти факты», - сказал В.Литвин.

Председатель ВР также добавил, что парламент на фоне общего противостояния должен продемонстрировать выдержку и объективность.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября председатель Совета объединенной оппозиции «Батькивщина», народный депутат А.Яценюк внес в ВР проект постановления относительно расследования фактов фальсификации результатов выборов.

Как отметили в “Батькивщине”, происходящее с подведением итогов выборов в мажоритарных округах, где победу одержали представители оппозиции, нельзя назвать ни демократическими, ни честными, ни прозрачными выборами. “Провластные кандидаты не хотят смириться с тем, что народ их не поддержал, и не гнушаются ничем для фальсификации выборов в свою пользу – подкупом, запугиванием членов УИК и ОИК, повреждением бюллетеней и протоколов, избиением людей, которые пришли защитить результаты своего волеизъявления. Это происходит в ОИК №№ 11, 14, 20, 93, 94, 99, 130, 132, 194, 197, 211, 215, 216, 223”, - заявляют в “Батькивщине”.

Оппозиция требует от органов прокуратуры, Службы безопасности, Министерства внутренних дел, всех органов государственной власти расследовать факты подкупа, давления, фальсификации выборов, уничтожения избирательной документации в этих округах. В проекте постановления перечислены фамилии членов окружных избирательных комиссий, участковых избирательных комиссий, председателей областных государственных администраций, представителей органов внутренних дел и судей, которые причастны к фальсификациям результатов выборов и искажению волеизъявления украинцев.