Регионалы согласны на перевыборы

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии В.Олийныка по поводу решения ЦИК о невозможности установления результатов выборов в пяти мажоритарных округах.

«Я был на одном из проблемных округов, и увидел, как на четвертые сутки подсчета оказывалось давление и происходило запугивание членов комиссии. Молодые люди с удостоверениями журналистов открыто создавали напряжение и угрожали членам комиссии. В таких условиях, конечно, нормально работать комиссия не может. Для этого ЦИК приняла абсолютно верное решение», - заявил В.Олийнык.

По его словам, постановление Центральной избирательной комиссии о невозможности достоверного установления результатов выборов в 94, 132, 194, 197, 223 одномандатных округах и обращения ЦИК в Верховную Раду с предложением о проведении повторных выборов отвечает абсолютно всем требованиям действующего законодательства.

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По мнению В.Олейника, лучший механизм прекратить спор об итогах выборов в проблемных округах - провести повторные выборы.

«Мы призываем всех участников избирательного процесса соблюдать закон и считаем, что в таких вопросах лучше обратиться к избирателю. Это конституционный путь, в котором нет ничего удивительного. В случае, когда невозможно установить результаты, не стоит превращать выборы в фарс», - добавил В.Олийнык, а также напомнил, что Партия регионов изначально была настроена на проведение честных и прозрачных выборов.

По его словам, ЦИК приняла абсолютно адекватное решение. «Если есть необходимость пересчитать голоса, то надо подчиниться. Если после этого есть юридические основания обратиться в суд, чтобы обжаловать действия ОИК, то это также конституционный механизм. Только в таком случае мы будем иметь четкий правопорядок в государстве», - пояснил он.

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Как сообщал УНИАН, оппозиция требовала от ЦИК объявить победу кандидатов в депутаты от оппозиционных партий, чье превосходство в 13 округах подтверждена официальными протоколами.

ЦИК приняла постановление о невозможности установить результаты голосования на выборах народных депутатов Украины 28 октября в пяти одномандатных округах - № № 94 (Обухов, Киевская область), 132 (Первомайск, Николаевская область), 194 (Черкассы), 197 (Канев, Черкасская область) и 223 (Киев).

ЦИК намерен обратиться к парламенту с просьбой назначить повторные выборы в этих округах.

Председатель совета Объединенной оппозиции Арсений Яценюк заявил, что оппозиция недовольна этим решением ЦИК.