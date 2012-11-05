Оппозиция признала перевыборы: лучше так, чем победа регионалов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель совета Объединенной оппозиции Арсений Яценюк заявил журналистам после встречи лидеров оппозиции с председателем ЦИК Владимиром Шаповалом.

«То, что Центральная избирательная комиссия приняла решение о повторных выборах в округах, в принципе, это означает, что мы не дали кандидатам от власти незаконно захватить победу. Конечно, мы считаем, что в этих 5 округах наши кандидаты выиграли, у нас есть все законные основания, чтобы доказать это», - подчеркнул А.Яценюк.

Он сообщил, что оппозиция будет подавать иск в Высший административный суд относительно ситуации в «спорных» округах.

По словам А.Яценюка, тот факт, что сегодня ЦИК «не утвердила кандидатов от Партии регионов как незаконных победителей выборов, это означает, что наши действия дали определенный результат».

В свою очередь лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок отметил, что решение ЦИК является несправедливым, но оно лучше, чем признание победителями представителей Партии регионов.

По словам А.Яценюка, в случае назначения перевыборов в 5 округах, представители трех оппозиционных партий будут договариваться о выдвижении единых кандидатов, чтобы доказать свою победу.

Вместе с тем О.Тягнибок отметил, что будет просить участников митинга возле ЦИК остаться на всю ночь, а в дальнейшем действовать, исходя из ситуации.

Председатель партии «УДАР» Виталий Кличко поддержал его позицию.

В настоящее время митинг продолжается, перед участниками выступают лидеры оппозиционных партий.

Как сообщал УНИАН, оппозиция требовала от В.Шаповала объявить победу кандидатов в депутаты от оппозиционных партий, чья победа в 13 округах подтверждена официальными протоколами.

ЦИК приняла постановление о невозможности установить результаты голосования на выборах народных депутатов Украины 28 октября в пяти одномандатных округах - № 94 (Обухов, Киевская область), № 132 (Первомайск, Николаевская область), № 194 (Черкассы), № 197 (Канев, Черкасская область) и № 223 (Киев). ЦИК намерена обратиться в парламент с просьбой назначить повторные выборы в этих округах.

А.Яценюк заявил, что оппозиция недовольна этим решением ЦИК.