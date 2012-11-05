Милиция составила протоколы на организаторов митинга под ЦИК

Об этом УНИАН сообщили в киевском главке милиции, отметив, что административные протоколы на организаторов акции составлены также за попытку установить палатки на площади Леси Украинки перед ЦИК.

В милиции еще раз напомнили, что 27 октября Окружной административный суд Киева запретил до 12 ноября проводить любые массовые мероприятия.

Также в милиции отметили, что правоохранители не совершали и не будут совершать каких-либо действий против митингующих, если с их стороны не будет провокационных действий.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 ноября, оппозиция начала у ЦИК акцию протеста против фальсификаций на выборах. Сейчас там находятся около 3 тыс. участников.

Вместе с тем лидеры оппозиции опасаются разгона митинга под зданием ЦИК.