Милиция составила протоколы на организаторов митинга под ЦИК
Милиция составила административные протоколы на организаторов митинга возле ЦИК за нарушение правил проведения массовых мероприятий.
Об этом УНИАН сообщили в киевском главке милиции, отметив, что административные протоколы на организаторов акции составлены также за попытку установить палатки на площади Леси Украинки перед ЦИК.
В милиции еще раз напомнили, что 27 октября Окружной административный суд Киева запретил до 12 ноября проводить любые массовые мероприятия.
Также в милиции отметили, что правоохранители не совершали и не будут совершать каких-либо действий против митингующих, если с их стороны не будет провокационных действий.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 ноября, оппозиция начала у ЦИК акцию протеста против фальсификаций на выборах. Сейчас там находятся около 3 тыс. участников.
Вместе с тем лидеры оппозиции опасаются разгона митинга под зданием ЦИК.