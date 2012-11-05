Пилипишин пообещал идти «до победного конца»

Об этом говорится в его обращении относительно «ситуации, сложившейся в округе №223», переданном УНИАН.

«Я требую одного – чтобы соблюдались процедуры, предусмотренные законом. Я требую, чтобы решение суда выполнялось. Чтобы голоса были пересчитаны по сомнительным избирательным участкам. Я соглашусь с любым решением окружной избирательной комиссии, независимо от того, выигрываю я или проиграю, и не буду его обжаловать», – подчеркнул В.Пилипишин.

«Но есть голоса моих избирателей. Есть голосование за ту программу действий, которую я предложил. Я хочу, чтобы эти голоса были учтены. Я хочу, чтобы моих избирателей уважали. У моих избирателей нет времени стоять под ОИК и митинговать – они работают. Мои избиратели никогда не будут поливать кого-то грязью и не будут никому угрожать – у них другое воспитание», – заявляет в то же время кандидат.

«Я буду делать все возможное, чтобы защитить выбор своих избирателей. Не важно, кто выигрывает. Важно, чтобы процедура подсчета голосов проходила по закону. Я не борюсь за мандат. Я борюсь за выбор моих избирателей. И я его буду отстаивать всеми законными методами. Пусть мои оппоненты не надеются, что я поддамся на их провокации. Я выдержу, и я дойду до победы», – заверяет В.Пилипишин.

Как сообщал УНИАН, сегодня окружком №223 принял решение провести пересчет голосов на 11 избирательных участках округа. Это решение было принято по требованию представителя В.Пилипишина. Его поддержали 11 членов комиссии, выступили против - 4.

Другим решением журналистов и наблюдателей попросили покинуть зал заседаний.

По информации представителя партии «Свобода» Юрия Сиротюка, сейчас в окружком едет один из членов ЦИК. Он объяснил, что раньше суд первой инстанции принял решение, что Центризбирком должен самостоятельно установить результаты голосования в округе №223. Однако это решение было обжаловано, и около 15.00 ожидается решение суда апелляционной инстанции. По словам Ю.Сиротюка, В.Пилипишин форсирует ситуацию и требует как можно скорее провести пересчет голосов.

В округе № 223 на данный момент обработано 88,11% протоколов. Как сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии, за Ю.Левченко проголосовали 27,58% избирателей, за В.Пилипишина - 27,55% избирателями.